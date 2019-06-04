В Україні розвиватимуть галузі електромобілів та електроавтобусів – підписано меморандум
Після кількох тижнів опрацьовували проекту із взаємовигідного співробітництва з ЄС щодо спільного розвитку виробництва електричного транспорту підписано меморандум, що сприятиме розвитку цієї галузі в Україні.
Про це повідомляє компанія Skywell Ukraine у Facebook.
"Сьогодні підписали Меморандум про співробітництво між ГС "Українська Асоціація Учасників Ринку Електромобілів", ГО "Агенція енергетичних реформ України" та AVERE Україна, українська спільнота Європейської Електромобільної Асоціації", - зазначається у повідомленні.
Мета меморандуму - сприяння розвитку галузі електромобілів та електроавтобусів в Україні, створення умов для розвитку виробництва електричного транспорту та інфраструктури для них.
"Для виконання мети меморандуму ми активно заручаємось підтримкою Європейської спільноти, яка вже зацікавлена можливостями придбання та використання електротранспорту - електробусів та електричних малотонажних вантажівок українського виробництва", - зазначили експерти.
Раніше Skywell повідомляла, що запустить в Україні виробництво своїх електричних автобусів.
Економічна правда
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