В Україні розвиватимуть галузі електромобілів та електроавтобусів – підписано меморандум

Після кількох тижнів опрацьовували проекту із взаємовигідного співробітництва з ЄС щодо спільного розвитку виробництва електричного транспорту підписано меморандум, що сприятиме розвитку цієї галузі в Україні.

Про це повідомляє компанія Skywell Ukraine у Facebook.

"Сьогодні підписали Меморандум про співробітництво між ГС "Українська Асоціація Учасників Ринку Електромобілів", ГО "Агенція енергетичних реформ України" та AVERE Україна, українська спільнота Європейської Електромобільної Асоціації", - зазначається у повідомленні.

Мета меморандуму - сприяння розвитку галузі електромобілів та електроавтобусів в Україні, створення умов для розвитку виробництва електричного транспорту та інфраструктури для них.

"Для виконання мети меморандуму ми активно заручаємось підтримкою Європейської спільноти, яка вже зацікавлена можливостями придбання та використання електротранспорту - електробусів та електричних малотонажних вантажівок українського виробництва", - зазначили експерти.

Раніше Skywell повідомляла, що запустить в Україні виробництво своїх електричних автобусів.

Економічна правда