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Росія виплатить Казахстану 76 мільйонів доларів за "брудну" нафту

Неділя, 30 червня 2019, 16:44
 

Російська компанія-оператор "Транснефть" виплатить казахстанському оператору нафтопроводів "КазТрансОйл" компенсацію близько 76 млн доларів за забруднену нафту.

Про це пише "Німецька хвиля".

"У суму компенсації входить все: втрата якості, зберігання", - зазначив один зі співрозмовників агентства Bloomberg. Офіційної угоди між двома операторами поки не підписано.

Раніше джерела агентства Reuters повідомили, що Росія виплатить Казахстану фіксовану компенсацію за забруднену нафту.

Згідно з попередніми умовами угоди, "Транснефть" відшкодує збитки "КазТрансОйл" або вантажовідправникам Казахстану, які здали в систему кондиційне сировину, а в Усть-Лузі отримали забруднену нафту. Після цього виробники зможуть відшкодувати втрати покупцям.

За підрахунками трейдерів, обсяг забрудненої казахстанської експортної нафти становить 700 тис. тонн з приблизно 5 млн тонн неякісної сировини, яка потрапила в систему нафтопроводів "Транснафти".

Проблеми з якістю російської нафти виникли в квітні. Першим про її забруднення хлорорганікою заявив білоруський концерн "Белнефтехим".

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Росія Казахстан нафта

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