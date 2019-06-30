Росія виплатить Казахстану 76 мільйонів доларів за "брудну" нафту
Російська компанія-оператор "Транснефть" виплатить казахстанському оператору нафтопроводів "КазТрансОйл" компенсацію близько 76 млн доларів за забруднену нафту.
Про це пише "Німецька хвиля".
"У суму компенсації входить все: втрата якості, зберігання", - зазначив один зі співрозмовників агентства Bloomberg. Офіційної угоди між двома операторами поки не підписано.
Раніше джерела агентства Reuters повідомили, що Росія виплатить Казахстану фіксовану компенсацію за забруднену нафту.
Згідно з попередніми умовами угоди, "Транснефть" відшкодує збитки "КазТрансОйл" або вантажовідправникам Казахстану, які здали в систему кондиційне сировину, а в Усть-Лузі отримали забруднену нафту. Після цього виробники зможуть відшкодувати втрати покупцям.
За підрахунками трейдерів, обсяг забрудненої казахстанської експортної нафти становить 700 тис. тонн з приблизно 5 млн тонн неякісної сировини, яка потрапила в систему нафтопроводів "Транснафти".
Проблеми з якістю російської нафти виникли в квітні. Першим про її забруднення хлорорганікою заявив білоруський концерн "Белнефтехим".
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