США припиняють технологічну блокаду Huawei

США припиняють технологічну блокаду китайського телекомунікаційного концерну Huawei - одного з найбільших постачальників обладнання для мобільних мереж і другого за величиною в світі виробника смартфонів.

Про це на прес-конференції за підсумками саміту країн "великої двадцятки" в Осаці в суботу сказав президент США Дональд Трамп, передає "Німецька хвиля".

"Я погодився знову дозволити продаж технологічних продуктів Huawei", - сказав президент США.

Відповідну обіцянку Трамп дав голові КНР Сі Цзіньпіну під час особистої зустрічі на полях саміту.

Президент США зазначив, що американські компанії, які постачають Huawei комплектуючі, були незадоволені забороною на співпрацю з цим китайським концерном.

Раніше Трамп вніс Huawei в чорний список, оголосивши його загрозою для безпеки США. Тим самим він сильно обмежив ділові операції американських підприємств з китайським концерном.

На прес-конференції за підсумками саміту G20 Трамп сказав, що остаточно питання про Huawei має бути вирішене на торгових переговорах між США і Китаєм.

На зустрічі в Осаці Трамп і Сі Цзіньпін домовилися відновити переговори з метою врегулювання торгового конфлікту між США і КНР, від якого страждають економіки не тільки двох країн, але і всього світу.