Google Maps буде повідомляти про завантаженість автобуса або поїзда

Компанія Google оголосила про нову функцію в своєму картографічному сервісі, яка дозволяє прогнозувати ступінь завантаженості транспортного засобу, будь то автобус, поїзд чи метро.

Про це пише ITC.

Google видає цю інформацію, грунтуючись на минулих поїздках. Протягом декількох місяців пошуковий гігант просив користувачів Google Maps надати додаткову інформацію про рівень завантаженості їх маршрутів.

Щоразу після завершення поїздки їм пропонувалося вибрати з чотирьох варіантів: багато вільних місць, мало вільних місць, тільки стоячі місця і стоячі місця в більш тісному просторі.

Тепер у компанії достатньо даних, щоб почати пропонувати прогнозування завантаженості транспортних засобів для користувачів, які планують свої щоденні маршрути. Нова функція вже працює в додатку в 200 містах по всьому світу.

Крім того, в Google Maps також з'явилися затримки руху автобусів в режимі реального часу в місцях, де пасажири не мають можливості отримати цю інформацію безпосередньо від місцевих транспортних компаній.

Тепер ви зможете бачити, чи спізнюється ваш автобус і чи надовго затримається, а також більш точний час в дорозі в залежності від умов руху по маршруту.

Вся ця інформація буде відображатися на карті.