Україна вперше отримала свого менеджера у Facebook

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Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook обрала її на посаду менеджера з публічної політики по Україні.

Про це повідомив заступник міністра інформаційної політики України Дмитро Золотухін у Facebook.

"Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років", - написав він.

Золотухін додав, що в Міністерстві інформаційної політики вважають, що це найкращий вибір, який могли зробити у компанії.

За словами Золотухіна, Крук - відома експертка з питань інформаційного простору, спікерка усіх актуальних конференцій по дезінформації останніх років, принципова і чесна людина.

"Ми дуже сподіваємося, що після цього призначення брутальне та непрофесійне ставлення компанії Facebook до України та українців нарешті припиниться. Зі свого боку бажаємо успіхів, сил і наснаги та обіцяємо підтримати в усіх справах, що будуть робитися в інтересах України. Особливо в важкі часи невизначеності для соціальних мереж", - написав заступник міністра інформації.

Раніше у Facebook не було менеджера з публічної політики по Україні. Про наміри призначити його стало відомо в жовтні 2018 року.