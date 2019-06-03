В "Антонові" розповіли про роботу над міжнародним проектом створення нового Ан-132

У ДП "Антонов" націлені на розвиток ВТС із Саудівською Аравією за проектом створення нового багатоцільового Ан-132 вантажопідйомністю 9,2 тонн і пов'язують активізацію робіт за програмою з прийняттям потенційним замовником рішення про остаточний вигляд нового транспортника.

Про це повідомили у прес-службі ДП "Антонов", передає "Інтерфакс-Україна".

"Для активізації робіт необхідно прийняти остаточне рішення по вигляду літака для серійного виробництва в максимальній відповідності до вимог потенційних замовників. Наступним важливим кроком для розвитку програми має стати підписання зі стартовим замовником контракту на розробку типової конструкції серійного літака Ан-132, а також твердого контракту на поставку літаків", - повідомили агентству.

Відповідаючи на питання, чи залишаються в силі заявлені сторонами за підсумками візиту в Україну в березні 2018 року делегації Королівства Саудівської Аравії плани по організації і запуску вже в 2021 році серійного виробництва Ан-132 на потужностях у Таїфі (КСА), в ДП "Антонов" уточнили : сьогодні саудівська сторона переглядає плани організації серійного випуску Ан-132 у Таїфі.

"Виробництво у КСА планувалося після запуску будівництва літака в Україні і в залежності від кількості замовлень. Планувалося, що виробництво настановної партії Ан-132 буде запущено на ДП "Антонов". Перенесення виробництва в КСА планувався вже після початку збирання літака в Україні і в залежності від кількості замовлень" - пояснили в ДП.

Як уточнили в прес-службі, на даному етапі міжнародна інжинірингова M-Torres завершила підготовку ТЕО проекту, в кінці минулого року воно було передано українській і саудівській сторонам.

"Програма Ан-132 отримала позитивну оцінку експертів. Схема кооперації на даний час знаходиться в стадії формування: це міжнародний проект", - нагадали в ДП.

Відповідаючи на питання про бачення української сторони оптимального формату реалізації потенціалу програми Ан-132 з урахуванням нових можливостей для ВТС України в умовах поточної трансформації регіональних оборонних ринків в новій геополітичній ситуації, співрозмовник агентства сказав: "Вважаємо, що цей літак може зайняти певну нішу ринку в країнах Азії, в тому числі в Індії, країнах Африки і Латинської Америки. Він також може ефективно використовуватися українськими силовими структурами. Однак для реалізації такого проекту необхідно отримання відповідного держзамовлення".

"Наразі ДП "Антонов" спільно з партнерами з Saudi Arabia Military Investment (SAMI) продовжує пошук стартового замовника на закупівлю партії Ан-132", - додав він.

ДП "Антонов" - провідний український розробник і виробник авіатехніки, визнаний світовий лідер в ніші транспортних літаків самого широкого призначення. За рішенням уряду з 2015 року ДП "Антонов" входить до складу держконцерну "Укроборонпром".

Багатоцільовий Ан-132 вантажопідйомністю 9,2 тонн - модифікація легкого транспортного Ан-32, який повинен замінити на ринку Ан-32 і Ан-26. Програма Ан-132 стартувала на ДП "Антонов" в рамках укладеної у 2015 році угоди про співпрацю з саудівської KACST. У міжнародній кооперації за програмою беруть участь західні виробники: канадські Pratt & Whitney Canada і CMC Electronics, американська Honeywell, французька Liebherr, британська Dowty Propellers. Збірка демонстраційного зразка Ан-132D на потужностях ДП "Антонов" завершена в грудні 2016 року. У березні 2017 го літак піднято в повітря, в листопаді в КСА пройшов показ літака-демонстратора потенційним саудівським замовникам.

Згідно з раніше озвученими попередніми оцінками, внутрішня потреба саудівського замовника і його силових структур в багатоцільовий Ан-132 і його модифікації оцінюється в близько 80 машин. Потреба ринку в новому Ан-132 на період до 2025 року - понад 200 машин. Літак також може бути затребуваний, в тому числі, замовниками близькосхідного регіону.

Як повідомлялося, в нових умовах у Києві розглядають Ер-Ріяд в числі перспективних партнерів по ВТС в Близькосхідному регіоні, в тому числі з урахуванням введених США в 2017 році в рамках закону CAATSA санкцій відносно РФ і покупців російських озброєнь.

На даному етапі наповнення двостороннього ВТС між Україною та Саудівською Аравією включає, в тому числі, проект створення для саудівського замовника нового ОТРК.

Нагадаємо, "Державне підприємство "Антонов", що входить до складу держконцерну "Укроборонпром", з моменту приєднання заводу "Авіант" у 2009 році, побудувало 22 літаки.