В Україні створять систему моніторингу працевлаштування випускників вишів

Міністерство освіти і науки разом з Пенсійним фондом працюватимуть над створенням системи моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої та професійної освіти.

Про це йшлося на засіданні Ради з питань професійної орієнтації населення, що відбулась 3 червня у Києві, повідомляє Міністерство освіти.

"Така система дасть можливість відслідковувати успішність подальшого кар’єрного зростання випускників у прив’язці до закладу, який він чи вона завершили, аналізувати перспективи, які надає університет чи профтех, вступникам та роботодавцям", - пояснили у міністерстві.

Також це дасть міністерству більше важливих даних про якість освіти та можливості, які дають заклади, для коригування освітньої політики, додала міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Вона додала, що МОН не може створити таку систему самостійно, оскільки для цього необхідно інтегрувати реєстри, які знаходяться у віддані різних структур.

"Основне – це зведення нашої Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Реєстру застрахованих осіб, який адмініструє Пенсійний фонд. Для цього потрібна не лише співпраця, а й зміни до законодавства. МОН вже розробив драфт цих змін, але попереду ще погодження цього документа та прийняття його Верховною Радою України", – зазначила Гриневич.

Нагадаємо, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі ініціювало реформу національної системи кваліфікації, що дозволить покращити відповідність освіти запитам ринку праці. Зокрема, така реформа допоможе більш точно відстежувати реальну зайнятість та прогнозувати потреби у кадрах, державне замовлення, рівень безробіття залежно від віку, освіти, сектору економіки.

Економічна правда