Пінчук непублічно відвідував АП, хоча Зеленський обіцяв прозорі відносини з бізнесом

Ввечері 31 травня олігарх Віктор Пінчук непублічно відвідував Адміністрацію президента Володимира Зеленського, хоча чинний президент раніше обіцяв, що за його президентства стосунки з бізнесом будуть прозорими.

Про це повідомляють "Схеми: корупція в деталях".

Зазначається, що близько 19:00 вечора п’ятниці автомобіль олігарха виїхав із бокових воріт Адміністрації президента, біля яких на нього чекала автівка супроводу.

Журналісти помітили авто супроводу Пінчука та машину охорони екс-президента Леоніда Кучми біля тих самих воріт АП також у вівторок 28 травня.

Журналісти відправили запит на ім’я президента Зеленського та Пінчуку із проханням пояснити, якої теми стосувалися зустрічі та яких домовленостей було досягнуто.

Наразі відповіді сторін немає, однак журналісти обіцяють їх опублікувати, щойно вони з’являться.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський обіцяв, що за його президентства стосунки з бізнесом будуть прозорими.

"Більше жодних кулуарних переговорів, нічних візитів до АП і прихованих від суспільства домовленостей", – писав Зеленський на своїй сторінці Facebook, анонсуючи зустріч із представниками бізнесу.

Схожі ідеї висловлювали і представники команди Зеленського, з якими журналісти спілкувалися ще перед першим туром виборів президента.

Так, у відповідь на питання про те, якою б була реакція команди Зеленського, якби він кулуарно зустрічався з олігархами, "головний ідеолог" Руслан Стефанчук заявив, що він "цього не уявляє": "Я глибоко переконаний, що цього не може статися".

А інший член команди політконсультант Дмитро Разумков наполягав, що не знає випадків, коли на рішення Зеленського впливали олігархи.

"Я жодного разу не бачив, щоб рішення ухвалювались Володимиром Зеленським, і на цих нарадах був присутній хтось із олігархів. Або хтось йому дзвонив чи рекомендував", - підкреслив він.

Журналісти нагадали, що протягом президентської каденції Порошенка неодноразово було зафіксовано візити до його Адміністрації політиків, бізнесменів із сумнівною репутацією та олігархів, які сам глава держави та його відвідувачі намагалися не афішувати.

Наприклад, у лютому 2016-го АП відвідував олігарх Ігор Коломойський.

Навесні 2016 року журналісти зафіксували, як через бокові ворота АП виїжджав кортеж олігарха Ріната Ахметова.

У грудні 2017 року журналісти стали свідками відвідин Адміністрації новим українським олігархом Павлом Фуксом.

А вже у травні 2018 року вдалося зафіксувати таємні візити бізнесменів братів Суркісів до АП.

У листопаді 2018 року знімальна група помітила, що до АП навідувався кортеж олігарха Віктора Пінчука – у той же час, коли туди ж приїжджав кортеж колишнього голови адміністрації Порошенка Бориса Ложкіна. Вони практично одночасно приїхали та поїхали з Банкової.

Протягом жовтня-грудня 2018-го журналісти тричі ставали свідками того, як впливовий столичний бізнесмен Вадим Столар відвідував АП – для його візитів навіть застосовувалися заходи конспірації.

Крім того, журналісти неодноразово фіксували, як на Банкову до Порошенка приїжджав лідер проросійської організації "Український вибір – право народу" Віктор Медведчук – і навіть навідувався до приватної оселі голови держави в Козині.​

Нагадаємо:

25 квітня у Києві відбулася чергова зустріч, де бізнес озвучив свої очікування до економічної політики президента Володимира Зеленського.

Як зазначалося, для бізнесу принциповим лишається продовження реформ, призначення на ключові посади людей із чистою репутацією і дистанціювання олігархів від державної політики.

Читайте детальніше у колонці ЕП: "Великі сподівання: чого чекає бізнес від Зе!команди".

Також нагадаємо, що Зеленський регулярно зустрічається з Коломойським і за кілька років 13 разів літав до міст, де живе олігарх.

Читайте більше у публікації ЕП: "Дорогий Ігор Валерійович. Як президент Зеленський може вплинути на бізнес Коломойського".

Економічна правда