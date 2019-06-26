Засновники monobank отримали фінансову ліцензію у Великобританії

Перший український онлайн-банкінг monobank отримав фінансову ліцензію від британського регулятора.

Про це написав один із засновників банку Дмитро Дубілет у своєму Telegram-каналі.

За словами Дубілета, протягом декількох тижнів компанія запустить бета-версію онлайн-банку Koto.

Також представники українського банку готуються до переговорів з венчурними фондами та іншими потенційними інвесторами для проведення раунду інвестицій.

"Над отриманням цієї ліцензії ми працювали останні півтора року. Британська влада під мікроскопом вивчала нашу репутацію, наш продукт, наші технології, системи ІТ-безпеки", - написав Дубілет.

"Продукт, який ми плануємо запустити в Британії, схожий на monobank", - додав він.

При цьому Дубілет підкреслив, що Україна і monobank залишаються для компанії "вищим пріоритетом". Зокрема, підприємець сказав, що нові продукти і опції будуть з'являтися в Україні з аналогічним темпом, що і у Великобританії.

За його словами, деякі розроблені спеціально для Британії продукти будуть також запускатися і в Україні. Надалі monobank планує запуск в інших країнах.

Monobank - це перший проект Fintech Band, яку запустили Дмитро Дубілет, Олег Гороховський і Михайло Рогальський після того, як пішли з "Приватбанку".

Зазначимо, що Монобанк був запущений в режимі бета-тестування в жовтні 2017 року, а повноцінно запрацював в листопаді 2017 року.

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Економічна правда