Ринок землі: експерти обговорять, чи варто продавати лише державні землі

3 липня у Києві пройде панельна дискусія, присвячена старту ринку землі, під час якої фахівці обговорять, яким має бути дизайн ринку землі в Україні.

Про це повідомляє організатор - Громадська коаліція за скасування земельного мораторію.

Як зазначили в коаліції, серія фахових дискусій між всіма сторонами, зацікавленими в розвитку економіки країни, щодо того, яким має бути дизайн ринку землі, пройде напередодні обрання нового парламенту.

Мета – допомогти досягти суспільного консенсусу між різними групами стейкхолдерів у цьому питанні.

Першу панельну дискусію буде присвячено питанню, чи варто на першому етапі запровадження ринку землі виставляти на продаж тільки державні землі?

Громадська коаліція за скасування земельного мораторію утворена у 2018 році. До неї входять 52 організації, що представляють аграрний бізнес, фермерські господарства, фінансовий сектор, правозахисні, антикорупційні, громадські організації, незалежні аналітичні центри, ЗМІ тощо.

Захід відбудеться: 3 липня о 10:00.

Місце проведення: вул. Мечникова, 2, БЦ "Парус", хаб 1991 Civic Tech Center.

Акредитація ЗМІ: (099) 485-48-46, gavrylenko.inna@gmail.com, Інна Гавриленко.

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