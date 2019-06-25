Українці витратять на відеоігри понад 200 мільйонів доларів у 2019 році - аналітики

Кількість геймерів в Україні в 2019 році збільшиться до 15,5 мільйона осіб, а сумарний річний дохід галузі відеоігор зросте до 203 мільйонів доларів.

Про це із посиланням на дослідницьке агентство Newzoo повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається у прогнозі, обсяг прибутку ринку відеоігор в Україні в поточному році виросте більш ніж на 13%.

За оцінкою аналітиків, у 2019 році індустрія по всьому світу згенерує дохід в обсязі 152 млрд дол, що майже на 10% більше, ніж у минулому році.

Зазначається, що з 2015 року найбільшим ринком в індустрії відеоігор є Китай, проте очікується, що вперше за чотири роки на перше місце в списку країн вийде США. Ці дві країни сумарно генерують майже 50% прибутку в галузі.

Як повідомили аналітики, прогноз щодо України повністю відображає об'єктивні тренди в нашій країні, а саме: зростання кількості інтернет-користувачів, який відбувається завдяки поширенню покриття 4G, і поліпшення в економіці.

"Щорічний приріст у нашій країні вже другий рік поспіль незначно перевищує загальносвітове зростання індустрії (13,4%). Також як і раніше платити за ігри готовий кожен другий український геймер", - розповів представник компанії Wargaming в Україні Дмитро Базилевич.

Wargaming - один із найбільших світових видавців і розробників на ринку free-to-play MMO. Сьогодні компанія, заснована в 1998 році, має офіси по всьому світу і нараховує понад 4500 співробітників. Аудиторія ігор Wargaming, включаючи флагманські проекти World of Tanks і World of Warships, охоплює понад 200 мільйонів користувачів на всіх великих ігрових платформах.

Нагадаємо, в 2017 році українці витратили на комп'ютерні ігри майже 200 мільйонів доларів.

Економічна правда