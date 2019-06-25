Глава АП Богдан причетний до афер і фактично консультував у кредитних шахрайствах - ЗМІ

Керівник Адміністрації президента Андрій Богдан причетний до кредитних афер на сотні мільйонів гривень, має маєток в Конча-Заспі та багато землі у Київській області.

Про це йдеться в журналістському розслідуванні "Наших грошей з Денисом Бігусом".

Відзначається, що у 2011 році Богдан став власником маєтку на понад 1,5 тис. кв.м у Конча-Заспі. У 2013 році дружина Богдана купила дві квартири у центрі Києва на 300 кв.м. Потім Богдан оформив на себе низку нежитлових, найвірогідніше, офісних приміщень на Дніпровській набережній. Їх він здає в оренду.

Маєток Богдана у Конча-Заспі Скрін - бігус

Сам Богдан пояснює свій статок, тим що він багато працював та займався підприємницькою діяльністю, хоча з 2007 року працював у держслужбі.

Журналісти стверджують, що Богдан фактично консультував у кредитних шахрайствах.

ФОТО: БІГУС

Зокрема, у 2016-му році Фонд гарантування вкладів виявив кредитну аферу із залученням офшорної компанії "Айдельберг ресорсіс ІНК." (Idelberg resources INC.), до якої був причетний Богдан і його бізнес-партнери Ігор Пукшин, Олександр Баулін. У 2014 Богдан отримав довіреність на представництво Idelberg resources INC від Бауліна.

Офшорна компанія Idelberg resources з Віргінських островів допомогла "Світловодському маслосиркомбінату" з групи "Клуб сиру" не розрахуватися за кредит у банку "Фінанси та кредит".

Маслокомбінат взяв кредит у банку у 2007 році під заставу майна. У 2009-му банк звернувся за стягненням застави, адже борг перед банком уже становив близько 150-ти мільйонів гривень, тоді Idelberg resources заявила, що теж претендує на гроші комбінату, бо нібито позичала їх ще до позики у банку.

Двома позовами в Господарському суді Київської області офшорка вимагала повернути 202 млн гривень, за які комбінат нібито поручився за позикою "Карлівського заводу сухого молока". Маслосирокомбінат на суді офіційно визнав свій борг, а 23.06.2009 суд підтримав обидва позови фіктивної фірми Айдельберг.

За даними журналістів, Богдан добре знайомий з членом правління маслокомбінату Олександром Коваленком, наразі Коваленко за довіреністю Богдана продає його землю під Києвом у селі Забуяння.

ФОТО: БІГУС

Також про зв'язок із Богданом свідчить дружба з Романом Бабієм, який у 2009 представляв інтереси комбінату в суді і працював в одній фірмі з Богданом "Пукшин та партнери".

Сам Богдан підтвердив журналістам зв’язок з віргінською офшоркою, на чию користь у 2009-му добровільно збанкрутував комбінат групи "Клуб сиру".

Після падіння банку, маслосиркомбінат ініціював банкрутство і вивів майно з іпотеки банку. Після цього, майно комбінату продали за втричі нижчою ціною у 10 мільйонів гривень афільованій компанії "Дніпровська молочна компанія" з групи "Клуб сиру".

У кримінальному провадженні за цим фактом слідчі напишуть: "реалізуючи злочинну схему, службові особи ВАТ "Світловодський маслосиркомбінат" за попередньою змовою з посадовими особами "Клуб сиру" від імені фіктивної компанії Айдельберг ресорсіс ІНК."...

Крім того журналісти навели приклад іншої подібної схеми, до якої причетний глава АП.

Зокрема, у 2008 році банк "Надра", акціонерами якого на той час були брати Сегаль - Ілля та Вадим - видав фактично їхній же компанії "Каховка Пром-Агро" кредит у 25 мільйонів доларів під заставу соєпереробного заводу.

Потім банк продали Дмитру Фірташу і банк Фірташа через суд відібрав завод і продав його спорідненим структурам. Завод опинився у власності "Місто банку" молодшого партнера Фірташа Івана Фурсіна.

Фото - бігус

У 2015-му році, коли "Надра" почав банкрутувати, а представники ФГВ увійшли в управління, прокинулася кіпрська офшорка "Весдікс Інвестментс Лімітед", співзасновником якої була офшорка "Айдельберг ресорсіс ІНК" уже під кервництвом Богдана.

Фото - бігус

Кіпрська компанія заявила, що позичала власникам соєпереробного заводу більше 125 мільйонів гривень - і хоче їх отримати. Суд став на бік офшорки і повернув уже перепроданий завод першому власнику - фірмі-банкруту братів Сегаль "Каховка Пром-Агро", а "Надра" залишився без повернутого кредиту і заводу.

Офіційно у суді компанію "Весдікс Інвестмент Лімітет" представляв Бабій - колега Богдана, а на слуханнях був присутній брат глави АП Ігор. Бабій опинився на 48 місці у списку партії "Слуга народу".

Журналісти стверджуються, що про зацікавленість Богдана в цій історії можуть свідчити і його часті візити до Генеральної прокуратури за останні півроку. Богдан з жовтня 18-го по квітень 19-го приходив до ГПУ щонайменше 16 разів.