Вартість ремонту станції метро в Києві збільшили на 50%

Київська міська державна адміністрація перезатвердила робочий проект капітального ремонту станції метро "Святошин".

Про це йдеться в розпорядженні КМДА "Про перезатвердження робочого проекту "Капітальний ремонт станції "Святошин" Святошинсько-Броварської лінії метрополітену" (коригування проекту)".

Вартість капремонту збільшилася на 79,8 млн гривень - зі 159,5 млн гривень до 239,3 млн гривень.

При цьому всі технічні показники і терміни виконання робіт залишилися без змін.

Проект передбачає установку 6 ліфтів для маломобільних груп і заміну сантехнічного обладнання (8 насосів). На здійснення робіт заплановано 8 місяців.

Згідно з документом, із зазначеної суми станом на 1 січня 2019 року на ремонт станції метро "Святошин" вже витрачено 110,073 млн гривень. Відповідальним за виконання даного розпорядження призначено заступника голови КМДА Дмитра Давтяна.

Нагадуємо:

Капітальний ремонт станції "Святошин" було розпочато 24 лютого 2018 року. Планувалося його закінчити 30 вересня 2018 року.

Втім, 20 березня 2019 року було закінчено основні ремонтні роботи по першому вестибюлю станції "Святошин". Наразі закритий на ремонт другий вестибюль.

Економічна правда