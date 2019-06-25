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Зеленський пропонує звільнити представника Порошенка в наглядовій раді "Нафтогазу"

Вівторок, 25 червня 2019, 10:45
 
Володимир Демчишин

Президент Володимир Зеленський звернувся до прем’єр-міністра Володимира Гройсмана з пропозицією звільнити представника держави у наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" Володимира Демчишина.

Про це йдеться у листі президента, яке є в розпорядженні Економічної правди.

Зазначається, що до наглядової ради НАКу входять троє представників держави.

"Постановою Кабміну від 29 березня 2017 року … змінено правила призначення членів наглядової ради "Нафтогазу". Водночас існує певна неврегульованість процедури перепризначення членів наглядової ради НАК", - сказано в листі.

"Ураховуючи зазначене, пропоную забезпечити звільнення В. Демчишина … і таким чином дати чіткий сигнал суспільству щодо оновлення Компанії", - зазначив Зеленський.

 

Нагадуємо:

Представниками держави в НР "Нафтогазу" є Сергій Попик, Володимир Демчишин і Володимир Кудрицький.

До ради також входять іноземці Клір Спотісед (громадянка Британії), Бруно Лісква (Франція), Амос Хохштайн (США), Стів Хейсен (Канада).

Економічна правда

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Демчишин Нафтогаз Зеленський Гройсман

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