Суд зняв із Насірова відповідальність за розстрочки Онищенку

Роман Насіров на засіданні апеляційного суду 24 червня Фото “Наші гроші”

Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, яким відповідальність за надання розстрочок компаніям Олександра Онищенка фактично перекладається з екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на керівників місцевих податкових інспекцій.

Про це повідомляють "Наші гроші".

Таке рішення 24 червня ухвалила трійка суддів апеляційного суду у складі Андрій Парінов (головуючий), Олександр Беспалов, Наталія Літвіна.

Рішення Окружного адмінсуду у листопаді 2017 року прийняла трійка суддів у складі Євгеній Аблов (головуючий), Павло Григоровича, Ігор Смолій. Справа була розподілена на цю трійку з порушеннями.

Судді вирішили, що Насіров мав повноваження приймати рішення про розстрочення податкового боргу фірмам без обмежень у сумі та в межах одного бюджетного року. При цьому, вважає суд, він не повинен був аналізувати фінансовий стан цих фірм, яким надавалася розстрочка. Також суд встановив, що Насіров не міг відмовити у розстрочці за наявності позитивного висновку територіальних органів ДФС.

Фактично дане рішення і його підтвердження в апеляції дає Роману Насірову можливість перекласти відповідальність за надання розстрочок компаніям Онищенка на керівників місцевих держподаткових інспекцій. Сам він у такому разі виступає лише як особа, яка затвердила висновки, надані місцевими Державними податковими інспекціями.

Насіров підозрюється у зловживанні владою, а саме – ухваленні низки незаконних рішень про розстрочення платежів з рентної плати на суму 2,019 млрд грн. за користування надрами для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку.

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