Суд зняв із Насірова відповідальність за розстрочки Онищенку
Шостий апеляційний адміністративний суд залишив без змін рішення Окружного адмінсуду Києва, яким відповідальність за надання розстрочок компаніям Олександра Онищенка фактично перекладається з екс-голови Державної фіскальної служби Романа Насірова на керівників місцевих податкових інспекцій.
Про це повідомляють "Наші гроші".
Таке рішення 24 червня ухвалила трійка суддів апеляційного суду у складі Андрій Парінов (головуючий), Олександр Беспалов, Наталія Літвіна.
Рішення Окружного адмінсуду у листопаді 2017 року прийняла трійка суддів у складі Євгеній Аблов (головуючий), Павло Григоровича, Ігор Смолій. Справа була розподілена на цю трійку з порушеннями.
Судді вирішили, що Насіров мав повноваження приймати рішення про розстрочення податкового боргу фірмам без обмежень у сумі та в межах одного бюджетного року. При цьому, вважає суд, він не повинен був аналізувати фінансовий стан цих фірм, яким надавалася розстрочка. Також суд встановив, що Насіров не міг відмовити у розстрочці за наявності позитивного висновку територіальних органів ДФС.
Фактично дане рішення і його підтвердження в апеляції дає Роману Насірову можливість перекласти відповідальність за надання розстрочок компаніям Онищенка на керівників місцевих держподаткових інспекцій. Сам він у такому разі виступає лише як особа, яка затвердила висновки, надані місцевими Державними податковими інспекціями.
Насіров підозрюється у зловживанні владою, а саме – ухваленні низки незаконних рішень про розстрочення платежів з рентної плати на суму 2,019 млрд грн. за користування надрами для компаній, підконтрольних нардепу-втікачу Олександру Онищенку.
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