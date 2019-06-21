9200 шахтарів нарешті отримали зарплату за квітень — представник Зеленського

На цьому тижні були погашені заборгованості по зарплаті за квітень 9200 шахтарям ДП "Львіввугілля" та ДП "Волиньвугілля".

Про це написав представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус на своїй сторінці у Facebook.

Для погашення біля 200 млн грн боргів із державного бюджету було направлено лише 41 млн грн.

"Решта коштів - за рахунок дій, що призвели до підвищення ефективності функціонування ринку вугілля", - зазначив Герус.

Він пообіцяв, що "до середи будуть погашені борги по зарплаті за квітень перед шахтарями ДП "Шахта ім.Сургая" (Донецька обл.)".

"Сьогодні шахта ім.Сургая підписала прямий контракт на збут вугілля, де тепер немає схеми із непотрібним посередником (приватним)", - повідомив Герус.

"Радий, що за декілька тижнів вдалося допомогти міністру енергетики (Ігорю Насалику - ред.) покращити ситуацію у вугільній галузі, за що він так важко, але безуспішно боровся останні 3 роки. У разі потреби разом із І.Бакановим (т.в.о. голови СБУ - ред.) готові прийти на допомогу у майбутньому", - написав Герус.

Як повідомлялося 10 червня, гірники держпідприємства "Львіввугілля" оголосили страйк і перекрили міжнародну трасу на знак протесту проти невиплати зарплат.

Економічна правда