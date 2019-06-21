АМКУ оштрафував 4 "прокладки" Фонду держмайна, пов'язані з нардепом

Антимонопольний комітет України наклав штраф на чотири майданчики з оцінки майна, які за даними ЗМІ пов'язані з нардепом Антоном Яценком.

На сайті АМКУ повідомляється, що за антиконкурентні узгоджені дії оштрафовано:

"Ві Ай Пі Департамент" - на 10,331 млн грн;

"Акцепт онлайн" - 0,34 тис. Грн;

"Про закупівлі" - на 1,324 млн грн;

"Інформаційно-консалтинговий центр АСБОУ" - 1,993 млн грн.

Державний уповноважений АМКУ Агія Загребельська у Facebook розповіла, що штраф на зазначені компанії накладено за порушення в 2018 році. При цьому в минулому році ці майданчики отримали за свої послуги 183 млн грн, з них чверть була відразу направлена ​​на виплату дивідендів і надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги деяким особам.

"Ми виявили ряд ознак змови. Наприклад, фірми використовували однакові IP-адреси в стосунках з банком, мали спільні контактні особи, одночасно і однаково підвищували ціни на свої послуги. При цьому зростання ціни з 380 до 510 грн протягом декількох місяців роботи був набагато більше в порівнянні з річною інфляцією і коливанням курсу гривні", - написала Загребельська.

За її словами, за час перевірки з серпня 2018 року зазначені компанії і компанія-розробник програмного забезпечення були оштрафовані на загальну суму 17,43 млн грн.

Інфографіка: Агія Загребельська via Facebook

Верховна Рада в грудні 2017 року схвалила створення Єдиної бази даних звітів про оцінку нерухомості, мотивуючи це боротьбою з "чорними" ріелторами. Таким чином, парламент зобов'язав суб'єктів оціночної діяльності вносити в неї інформацію зі звітів про оцінку нерухомості через автоматизовані електронні майданчики.

При цьому раніше АМКУ критикував доцільність внесення даних звітів в Єдину базу через таких посередників.

У той же час, згідно з поправками до Податкового кодексу, внесеними народними депутатами в "ресурсному" законі з "бюджетного пакету" на 2019 рік, новий гравець не може зайти на цей ринок без згоди існуючих компаній.

До внесення змін до Податкового кодексу про виняткові повноваження авторизованих електронних майданчиків вносити і перевіряти таку інформацію в єдину базу процедура реєстрації звітів в базі була безкоштовною.

За даними Bihus.info, влітку 2018 року Фонд держмайна зобов'язав фахівців з оцінки майна здавати звіти за допомогою сайтів-посередників ("авторизовані електронні майданчики"), які виявилися пов'язані між собою і з оточенням нардепа Антона Яценко.

За словами самих оцінювачів, ці майданчики не пропонують ніякого додаткового сервісу, крім пересилання даних з однієї точки в іншу, проте стягують плату за свої послуги. За підрахунками ЗМІ, за перший місяць сайти-посередники заробили мінімум 23 млн грн.

Раніше оцінювачі теж звітували до Фонду, але безкоштовно - через портал, який адміністрував сам Фонд.

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