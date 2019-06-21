Українські політики літали до Відня на день народження Фірташа — "Схеми"

Привітати українського олігарха Дмитра Фірташа з 54-им днем народження в столиці Австрії, Відні, приїхали впливові українські політики і бізнесмени.

Про це йдеться в сюжеті програми "Схеми: корупція в деталях".

Свій день народження Фірташ святкував в ресторані Il Melograno. Серед гостей були нардеп Опозиційного блоку, який балотувався в президенти від політсили "Опозиційна платформа — За життя", Юрій Бойко, нардеп від Опозиційного блоку, екс-голова Чернівецької ОДА Михайло Папієв, депутат від Волі народу Іван Фурсін, бізнесмени Григорій і Ігор Суркіси, екс-глава адміністрації президента Сергій Льовочкін, депутат від Опозиційного блоку, який голосував за "диктаторські закони" 16 січня 2014 року, Іван Мирний та інші.

Не тільки на вході в заклад, а й на підступах до вулиці, де проходило святкування, стояла охорона. Бодігарди намагалися приховати гостей від камер журналістів.

Гості почали розходитися приблизно о першій годині ночі. На вулиці біля закладу утворився затор з автомобілів преміум-класу.

Григорій Суркіс сказав журналістам, що пишається дружбою з Фірташем і вважає його патріотом. Бойко запевнив, що його з олігархом пов’язують тільки "дружні відносини".