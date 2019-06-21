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Apple відкликає партію MacBook Pro через загрозу займання батареї

П'ятниця, 21 червня 2019, 11:10
 

Компанія Apple відкликає партію 15-дюймових MacBook Pro з дисплеєм Retina, що були продані з вересня 2015 року по лютий 2017 року, для безкоштовної заміни батареї.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

В Apple зазначили, що виявили перегрів батареї, який може загрожувати пожежній безпеці.

Щоб перевірити, чи бере участь ноутбук в програмі заміни, необхідно ввести серійний номер у спеціальній формі на сайті компанії.

Нагадаємо, 30 жовтня 2018 року компанія презентувала новий ноутбук Macbook Air, планшет iPad Pro і настільний міні-комп'ютер Mac Mini.

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Apple

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