Apple відкликає партію MacBook Pro через загрозу займання батареї

Компанія Apple відкликає партію 15-дюймових MacBook Pro з дисплеєм Retina, що були продані з вересня 2015 року по лютий 2017 року, для безкоштовної заміни батареї.

Про це повідомляється на офіційному сайті компанії.

В Apple зазначили, що виявили перегрів батареї, який може загрожувати пожежній безпеці.

Щоб перевірити, чи бере участь ноутбук в програмі заміни, необхідно ввести серійний номер у спеціальній формі на сайті компанії.

Нагадаємо, 30 жовтня 2018 року компанія презентувала новий ноутбук Macbook Air, планшет iPad Pro і настільний міні-комп'ютер Mac Mini.