У Києві закриють рух швидкісного трамвая на Борщагівку на 6 місяців

З 22 червня почнеться капітальний ремонт шляхопроводу на перетині проспектів Комарова і Леся Курбаса із залізницею Київ-Волинський-Святошин, через що буде обмежено рух транспорту.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Як повідомили в КК "Київавтодор", рух в напрямку центру міста через міст буде закрито з 00:00 22 червня.

У комунальному підприємстві уточнили, що першим етапом робіт буде ремонт трамвайного полотна, тротуарів і проїжджої частини в напрямку центру міста, який планується завершити до кінця поточного року.

У зв'язку з цим з 22 червня рух трамваїв №1 і №3 буде обмежено.

На час реконструкції "Київпастранс" організовує короткий безкоштовний трамвайний маршрут №2 від вул. Академіка Корольова до станції "Ромена Роллана".

Також буде організовано автобусний маршрут №3Т від станції "Кільцева дорога" до станції "Старовокзальна" через просп. Леся Курбаса та вул. Космонавта Комарова.

Ще один автобусний маршрут №4 буде їздити від Михайлівської Борщагівки до Індустріального шляхопроводу через Відрадний проспект.

У "Київавтодорі" зазначили, що раніше міст, який закривають для транспорту, був визнаний аварійним. Востаннє шляхопровід капітально ремонтувався в 1965 році.

"Ремонтні роботи на трамвайному полотні - це першочергове завдання, щоб якомога швидше відновити рух трамваїв. З початком нового дорожньо-будівельного сезону 2020 року почнеться другий етап робіт - ремонт проїжджої частини і тротуарів у напрямку Кільцевої дороги", - зазначають в корпорації.

Економічна правда