У Зеленського пояснили, навіщо він скасував понад 160 указів екс-президентів

Президент Володимир Зеленський скасував 161 указ попередніх президентів задля дерегуляції і створення сприятливих умов для ведення бізнесу в Україні.

Про це написала у Facebook його прес-секретарка Юлія Мендель.

"Дерегуляція і створення сприятливих умов для ведення бізнесу є одним з пріоритетів команди Президента. Сьогодні він скасував низку вимог, які заважали бізнесу працювати. Це 161 указ", - повідомила вона.

Зокрема, скасовано штраф у п'ятикратному розмірі неоприбуткованої суми за порушення касової дисципліни.

Крім того, скасовано мінімальний розмір оплати послуг нотаріусів - тепер нотаріусам можна буде платити менш як 1% від вартості нерухомості.

"Ринок нотаріальних послуг є дуже конкурентним, а наявність такого "бонусу" його викривляла та призводила до виникнення "сірого" ринку, коли якась частина платежу повертається клієнтові "під столом", - підкреслила Мендель.

Вона додала, що вартість оформлення операцій з нерухомістю тепер має знизитися.

Як зазначає "Інтерфакс-Україна", ранні скасовані укази (1991-2001 рр.) носять майже виключно економічний характер, пізні (переважно 2011-2013 рр.) - адміністративні, стосуються положень про різні відомства.

Скасовуються також окремі положення і пункти ще 31 указу, в тому числі скасовуються окремі абзаци і пункти указів про зміни в інші укази.

Переважна більшість скасованих указів видано в роки президентства Кучми і Януковича. Скасовуються лише вісім указів, виданих Кравчуком в 1991-1994 році і один - Ющенко в 2005 році. Під скасування не підпадає ні один з указів, виданих п'ятим президентом України Петром Порошенко - лише одна зі статей його указу про становище у Генштабі ЗСУ.