Країни Балтії вирішили відключитися від електромереж РФ

Прем'єр-міністри Латвії, Литви, Естонії, Польщі та представники Єврокомісії 20 червня затвердять календар робіт з відключення електромереж країн Балтії від пострадянської системи і синхронізації з системами Західної Європи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Політична дорожня карта буде підписана в Брюсселі перед самітом Євросоюзу, сказав Неріюс Аляксеюнас, радник президента Литви Далі Грібаускайте.

"Намічено дуже конкретний календар, хто, що і в які терміни повинен зробити", - сказав дипломат.

За його словами, в угоді намічено, що синхронізація повинна бути реалізована не пізніше 2025 року, а ЄК візьме участь в переговорах з Росією і Білоруссю, щоб забезпечити безпроблемне відключення.

Електромережі Латвії, Литви та Естонії зараз діють в синхронному режимі в так званому кільці пострадянської електроенергетичної системи БРЕЛЛ (Білорусь, Росія, Естонія, Латвія, Литва) і залежать від диспетчерської в Москві і електромереж Росії.

Після довгих взаємних суперечок країни Балтії 2018 року вирішили, що будуть синхронізуватися із Західною Європою через Польщу.

Нині між Литвою і Польщею вже діє електроенергетична перемичка LitPol Link, проте потужності хочуть посилити за допомогою прокладання нової морської перемички.

Європейська правда