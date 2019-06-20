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Хорватія збільшила квоту на іноземних працівників, щоб врятувати туристичний сезон

Четвер, 20 червня 2019, 12:45
 

Уряд Хорватії вирішив збільшити квоту для іноземних працівників у сфері туризму на 2 тисячі осіб та на тисячу у будівельному секторі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Euractiv.

Цей крок влада зробила на прохання роботодавців, які попередили, що дефіцит робочої сили може підірвати туристичний сезон.

Туристична галузь Хорватії становить майже 20% ВВП країни.

Опозиція отримала можливість покритикувати уряд, сказавши, що він відповідає за десятки тисяч людей працездатного віку, які виїжджають з Хорватії.

Нагадаємо, нещодавно Чехія подвоїла квоту на працевлаштування українців.

Європейська правда

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Хорватія туризм

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