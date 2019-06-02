США почнуть антимонопольне розслідування проти Google

Міністерство юстиції США почало готувати антимонопольне розслідування відносно компанії Alphabet, власника пошукової системи Google.

Про це пише "Інтерфакс".

Раніше Alphabet вже була об’єктом розгляду антимонопольними органами інших країн. У 2010 році Єврокомісія звинуватила Google в упередженому ранжируванні результатів пошуку, пов'язаних з рекламою і покупками.

За це в 2017 році Google виплатила 2,7 млрд доларів. У 2016 році Єврокомісія визнала незаконними деякі практики в роботі мобільної операційної системи Android. Alphabet погодилася виплатити за це 5,1 млрд доларів.

Доходи компанії Alphabet за 2018 рік сягнули 136,8 млрд доларів.

Повідомлення про розслідування з'явилося на тлі гострої суспільно-політичної дискусії в США про можливість зламу даних компаній технологічних гігантів, пише The Wall Street Journal.

Зокрема, одна з головних передвиборчих обіцянок кандидата в президенти, сенатора-демократа Елізабет Уоррен, посилити тиск на технологічні компанії, подібні Google.

Раніше глави Twitter і Facebook з'являлися на слуханнях в конгресі з питань збору персональних даних та пропаганди, яка нібито могла вплинути на результат президентських виборів 2016 року.