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Екс-голова "Нафтогазу" виявився співвласником готелю Hyatt в Києві

Неділя, 2 червня 2019, 11:03
 

Колишній глава НАК "Нафтогаз України" Олег Дубина виявився співвласником п'ятизіркового готелю Hyatt в центрі Києва.

Про це стало відомо з матеріалів судового розгляду між засновниками Індустріального союзу Донбасу Сергія Тарути, Віталія Гайдука і Олега Мкртчана у Високому суді Лондона, пише Liga.net.

Як зазначається в матеріалі Liga.net, бізнесмени оскаржують поділ грошей від продажу 50%+2 акції в корпорації ІСД у 2010 році групі російських інвесторів.

Фінансував угоду російський ВЕБ. Сума угоди - 2,7 млрд доларів, випливає з матеріалів справи, яку розглядає Високий суд Лондона. Продавцями акцій ІСД росіянам виступали Тарута і Мкртчан. Перед цим вони викупили частку Гайдука за 950 млн.

Віталій Гайдук і його дружина Олена вважають, що партнери не доплатили при виході з бізнесу близько 1 млрд доларів.

Тарута подав перехресні позови до Гайдука і Мкртчана, в яких вимагає половину акцій в столичному п'ятизірковому готелі Hyatt і Української гірничо-металургійної компанії, про що нібито домовилися сторони.

Готелем Hyatt володіє компанія Нові інжинірингові технології (НІТ). Як наголошується в матеріалах суду, Гайдук передав 24,5% в НІТ кіпрській компанії Prandicle Limited Олега Дубини.

Prandicle Limited офіційно володіє 24,5% акцій НІТ з 2012 року.

Крім того, 25,5% НІТ належить компанії Roselink Limited, в наглядовій раді НІТ її представляє Гайдук. Ще 50% акцій НІТ з 2012 року записано на кіпрську Potena Holdings Limited, яку в НР представляють екс-менеджери ІСД і компанії Регіон Сергій Удовенко та Ольга Щиголева. Власник Регіону - Олег Мкртчан.

Інформацію про те, що Дубина володіє Prandicle Limited можна підтвердити в реєстрі юросіб Міністерства юстиції України.

До 21 травня Prandicle Limited також була єдиним засновником іншої компанії - "Індустріальні інвестиції ХХІ століття", її бенефіціаром в реєстрі власників значився Олег Дубина.

21 травня в реєстр були внесені зміни: Дубина став володіти фірмою "Індустріальні інвестиції ХХІ століття" безпосередньо. Prandicle Limited - зникла з числа засновників.

Олег Дубина в "нульових" керував Криворіжсталлю. Після - працював віце-прем'єром в урядах Віктора Ющенка і Анатолія Кінаха, був радником президента Леоніда Кумчи, а в 2004 році обіймав посаду першого заступника секретаря РНБО.

У 2007-2010 роках - голова правління Нафтогазу. Саме він в 2009 році підписав скандальні контракти з "Газпромом". До роботи в Нафтогазі протягом двох років очолював Дніпровський меткомбінат, що належить ІСД.

Олег Мкртчан з лютого 2018-го перебуває в московському СІЗО за підозрою в розкраданні понад 1 млрд рублів (близько 15 млн доларів) кредиту, наданого Зовнішекономбанком підприємствам ІСД.

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Нафтогаз Дубина

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