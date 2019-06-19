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Дружина Медведчука збільшила частку в нафтовому бізнесі в Росії

Середа, 19 червня 2019, 21:30
 

Дружина голови політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука Оксана Марченко контролює 61% російської компанії "НЗНП Трейд", яка бурить нафтові свердловини в Ханти-Мансійському автономному окрузі Росії.

Про це йдеться у розслідуванні програми "Схеми: корупція в деталях" з посиланням на реєстр юридичних осіб Росії. .

Зміни серед засновників підприємства "НЗНП Трейд" відбулися наприкінці травня 2019 року. 23 травня частка кіпрської компанії Ventolor Holding LTD, якою одноосібно володіє Оксана Марченко через TUMILLON INVESTMENTS LTD, зросла з 50,1% до 61%.

Частка у "НЗНП Трейд" Наталії Лавренюк зросла із 14,9% до 25%. А компанії з орбіти російського бізнесмена-аграрія Сергія Кислова ООО "Развитие" та ООО "Дол" вийшли зі співзасновників.

Станом на 19 червня 2019 року частки підприємства розподілилися таким чином: Ventolor Holding LTD – 61%, Наталія Лавренюк – 25% та АО "Фінконсалтпро" – 14%.

Станом на кінець травня структура кіпрських фірм не змінювалася – бенефіціаром значилася Марченко.

Лавренюк – не чужа людина родині Медведчука-Марченко. Відповідно до даних джерел журналістів, протягом 2018 року Медведчук з дружиною та Наталією Лавренюк летіли одним приватним літаком напряму з Києва до Анапи.

АО "Фінконсалтпро" – новий бізнес-партнер родини Медведчука-Марченко у нафтовому бізнесі. Відповідно до даних російського реєстру, компанією володіє її директор – Ніколян Родіон Гургенович.

Нафтовий бізнес – новий напрямок для Ніколяна. До останнього часу він займався популяризацією малої авіації, був співзасновником ряду аероклубів у Росії, також досі є співзасновником "Фонду сприяння розвитку авіації загального призначення".

Журналістам "Схем" не вдалося отримати коментар від Ніколяна щодо бізнес-партнерства з родиною Медведчука. На повідомлення в месенджерах та дзвінки він не відповів.

Компанія "НЗНП Трейд" не знайшла часу для коментаря керівництва через зайнятість та постійні наради.

Нагадуємо:

У вересні 2018 року "Схеми" повідомили, що дружина лідера руху "Український вибір" Віктора Медведчука, телеведуча Оксана Марченко контролює компанію, яка перемогла у конкурсі на право видобувати нафту на Гавриківському родовищі у Ханти-Мансійському автономному окрузі Російської Федерації.

Це одне з трьох найбільших російських нафтогазових родовищ. Сумарні запаси нафти оцінюють у 123,7 мільйона тонн газу – у 3 439 мільйонів кубічних метрів.

Медведчук – кум президента Росії Володимира Путіна – раніше підтвердив, що його дружина є власницею бізнесу в Росії.

"Моя дружина не займається бізнесом, вона володіє бізнесом, а керую бізнесом я. Чому я не можу володіти бізнесом? Тому що мої "улюблені" американці в березні 2014 року запровадили стосовно мене санкції. З цим пов’язані особливості бізнесу, який належить сьогодні родині", – заявив Медведчук в ефірі телеканалу NewsOne.

За словами кума Путіна, інформація у розслідуванні "Схем" здебільшого відповідає дійсності.

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Медведчук нафта РФ

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