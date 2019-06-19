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На "теплі кредити" для ОСББ виділили додаткові 380 мільйонів

Середа, 19 червня 2019, 19:40
 

Кабінет міністрів розширив програму "теплі" кредити для об’єднань співвласників багатоквартирних будинків на 380,6 мільйона гривень.

Про це повідомив Геннадій Зубко, віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ.

"Завдяки збільшенню фінансування програми для ОСББ у 2019 році ще близько 3 тисяч ОСББ (понад 230 тисяч сімей) зможуть скористатися "теплими кредитами", а загальний обсяг кредитів, які зможуть залучити ОСББ, сягне понад 760 млн грн", - розповів Зубко.

За словами урядовця, за час роботи програми "теплі кредити" нею скористалися майже 600 тисяч родин.

Паралельно працює 140 муніципальних програм, що забезпечують від 10% до 30% співфінансування енергозберігаючих заходів, а також програма IQЕnergy, яку фінансує Європейський банк реконструкції і розвитку.

Також у цьому році запрацював Фонд енергоефективності, і перші 15 ОСББ тестують процедури Фонду енергоефективності та впроваджують проекти з модернізації будинків.

У подальшому Фонд зможе опрацьовувати близько 3 тисяч заявок на рік.

Економічна правда

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тепло енергоефективність

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