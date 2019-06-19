"Три смужки" Adidas опинилися поза законом у ЄС

Суд ЄС 19 червня визнав недійсною торгову марку відомого німецького виробника спортивних товарів Adidas, яка представляє собою три паралельні смуги.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на прес-реліз Суду ЄС.

"Суд ЄС підтвердив недійсність торгової марки Adidas, яка складається з трьох паралельних смуг, нанесених в будь-якому напрямку. Adidas не довів, що ця марка набула на всій території ЄС відмітного характеру", - йдеться у релізі.

Таким чином суд підтримав рішення Відомства з інтелектуальної власності ЄС (EUIPO) від 2016 року, яким воно анулювало своє попереднє рішення схвалення марки знака на тій підставі, що вона була позбавлена якого-небудь відмітного характеру.

EUIPO скасувала своє рішення після заяви бельгійської компанії Shoe Branding, яка хотіла наносити на свою продукцію дві паралельні смужки. Adidas виступив проти цього через схожість з символікою його товарів.

Німецька компанія все ще може подати апеляцію у Суд ЄС.

Зазначимо, в Україні з липня збільшується вартість реєстрації ТМ і патентів.

Європейська правда