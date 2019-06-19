Український ліс-кругляк потрапив у звіт Єврокомісії про обмеження у торгівлі з партнерами

У звіті Європейської комісії з торгівлі та інвестицій за 2018 рік згадана суперечка з Києвом щодо заборони експорту необробленої деревини з України.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Випадок з нещодавнім початком процедури з Україною за Угодою про асоціацію (щодо заборони на експорт деревини) - що, власне кажучи, подія 2019 року, - демонструє, що за необхідності Комісія не соромиться перейти до двостороннього врегулювання суперечок, як це передбачено у її Угодах про вільну торгівлю", - сказано в документі.

У звіті йдеться про те, що Китай є найбільш торгово обмеженим партнером ЄС з 37 бар'єрами, зареєстрованими 2018 року - це на чотири більше, ніж роком раніше, що вплинуло на експорт ЄС на суму 25,7 млрд євро.

Росія посіла друге місце з 34 бар'єрами. Торгівельна напруга між ЄС та США також збільшилася торік до 23 бар'єрів - на чотири більше, ніж 2017 року, що вплинуло на експорт ЄС на суму 6,8 млрд євро.

Нагадаємо, у січні ЄС подав запит на проведення консультацій з Україною. Такі консультації є першою стадією вирішення спорів відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Українська правда