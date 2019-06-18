Facebook представила власну криптовалюту Libra

Компанія Facebook представила власну криптовалюту під назвою Libra.

Про це пише DW.

За словами менеджера інтернет-гіганта Девіда Маркуса, електронні гроші від Facebook базуються на тій же технології розподілених реєстрів, що і Bitcoin, проте не залежать від коливання курсів валют.

Планується, що на початковому етапі Libra буде використовуватися для грошових переказів, що здійснюються в різних валютах. Таким чином, криптовалюта складе пряму конкуренцію таким послугам, як Moneygram і Western Union, за користування якими треба платити додаткові внески.

У перспективі ж, за словами Маркуса, Libra повинна стати універсальним платіжним засобом.

Щоб досягти цієї мети, Facebook уклав партнерську угоду з 28 великими компаніями, так чи інакше пов'язаними з електронними платежами, в їх числі - Visa, Mastercard, Paypal, Vodafone і Ebay.

При цьому Маркус підкреслив, що Facebook не буде відігравати особливу роль в даному "альянсі" і не отримає доступу до фінансових даних користувачів.

Очікується, що грошові перекази з Libra в перспективі можна буде здійснити безпосередньо WhatsApp і Messenger шляхом обміну повідомленнями. Крім того, якщо аккаунт користувача Libra буде з'єднаний з його банківським рахунком, можна буде обміняти електронні гроші на іншу валюту безпосередньо на смартфоні.

Як повідомляється в корпоративному блозі Facebook, компанія створила спеціальне дочірнє підприємство Calibra для надання фінансових послуг, пов'язаних з використанням криптовалюти Libra.

Рядові користувачі зможуть придбати криптовалюту Libra в наступному році.

До приходу в компанію Facebook на посаду віце-президента з розробки послуги Messenger в 2014 році, Девід Маркус був президентом компанії Paypal.

Нагадуємо:

У Facebook є великі плани на свою криптовалюту, а для її просування будуть застосовуватися різні інструменти.

Соцмережа планує пропонувати бонуси для продавців, які приймають її цифрові гроші.

Крім того, співробітники проекту можуть навіть отримати оплату криптовалютою.

Facebook планує винагороджувати користувачів деякими порціями криптомонет, коли вони переглядають рекламу або здійснюють покупки на її платформі.

Імовірно, блокчейн Facebook буде "набагато більш централізованим" ніж у Bitcoin з приблизно 100 вузлами в своїй платіжній мережі.