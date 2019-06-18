Якщо Україна не впорається з анбандлінгом, Росія використає це на свою користь — Коболєв

"Газпром" прагне припинити транзит через Україну та покласти на неї відповідальність за це.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз" Андрій Коболєв у Facebook у відповідь на заяву "Газпрому".

"Одним з ключовим елементів стратегії Газпрому є припинення транзиту через Україну з покладанням відповідальності на нас самих", - написав Коболєв.

Він процитував керівника юрдепартаменту "Газпрому" Сергія Кузнеця: "Нас багато разів закликали укласти контракт на європейських умовах, але поки це неможливо. Тільки на минулому тижні була опублікована постанова, яка задає напрямок реформування "Нафтогазу".

"Йдеться про постанову Кабінету міністрів України та анбандлінг, за яким росіяни пильно стежать", - зазначив Коболєв.

"Якщо при виділенні незалежного оператора ГТС Україна застосує невірну модель, яка не в повній мірі відповідатиме європейському праву – росіяни цим обов’язково скористаються", - стверджує він.

Голова "Нафтогазу" навів приклад: "Якщо новий оператор отримає ГТС на умовах договору господарського відання – це стане справжнім подарунком для Кремля. Там чудово розуміють, що така архаїчна юридична модель не відповідає вимогам європейського енергетичного законодавства і зможуть це дуже легко пояснити, скориставшись принципом "сутність вище форми"".

"А коли вони це пояснять, то саме цей аргумент і буде використано як головну тезу, чому Газпром не може підписати новий контракт з новим відокремленим оператором ГТС за європейським правом. Це очевидно всім європейським гравцям газового ринку, про що нас неодноразово попереджали", - написав Коболєв.

Він закликав уряд та всі залучені сторони ретельно зважувати рішення, що стосуються анбандлінгу.

"Навіть один невірний крок може призвести до багатомільярдних грошових та неоціненних репутаційних втрат для України", - застерігає Коболєв.

Нагадаємо, раніше виконавчий директор НАК Юрій Вітренко заявив, що "Газпром" не пропонував НАК "Нафтогаз України" жодних "мирових угод", а лише продовжує наполягати на скасуванні зобов’язань за рішеннями міжнародних арбітражів.