Українські євробонди придбали інвестфонди з 25 країн - Мінфін

Понад 200 інвестиційних фондів із 25 країн світу придбали семирічні українські державні облігації, номіновані в євро.

Про це у Facebook написала міністр фінансів Оксана Маркарова.

"212 інвестиційних фондів з 25 країн світу придбали наш новий випуск на 1 млрд євро. Це добре, бо це суттєво розширює коло інвесторів в Україну в наступні роки", - зазначила міністр.

Поки ж Міністерство фінансів продовжить працювати над збереженням макростабільності у країні, зазначила вона.

"Поки ми працюватимемо над збереженням макростабільності та прискоренням зростання, над покращенням рейтингів і подальшим зниженням вартості запозичень", - резюмувала Маркарова.

Нагадаємо, зустрічі з інвесторами в рамках підготовки угоди почалися 10 червня. Road show проходило в Лондоні, Мілані, Франкфурті та Мюнхені.

Нагадаємо:

У жовтні минулого року Україна розмістила два транші євробондів на 2 млрд доларів: єврооблігації з погашенням в лютому 2024 року на 750 млн дол із прибутковістю 9% і 10-річні євробонди на 1,25 млрд дол із прибутковістю 9,75%.

У березні були дорозміщені 10-річні єврооблігації на 350 млн дол.

WSJ з посиланням на джерела повідомляла, що всі дорозміщені євробонди в рамках приватної угоди були викуплені банком JP Morgan (він же виступив єдиним організатором дорозміщення).

13 червня повідомлялося, що Україна розміщує семирічні єврооблігації на 1 мільярд євро з прибутковістю 6,75%. При цьому попит на єврооблігації України перевищив 5,5 млрд євро.

Економічна правда