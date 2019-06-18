"Укрзалізниця" знизить на 20% вартість перевезення зерна і металу в порти Азовського моря

АТ "Укрзалізниця" готова дати знижку 20% на перевезення зерна і металу в порти Маріуполя і Бердянська.

Про це повідомили в "Укрзалізниці" у відповідь на запит НВ Бізнес.

"Клієнти Маріупольського та Бердянського морського торгового порту, розташованих на Азовському морі, можуть отримати від АТ" Укрзалізниця" знижку на перевезення експортних вантажів", - зазначається у повідомленні

Про це вдалося домовитися на нараді 13 березня при Міністерстві інфраструктури, на якому обговорювалися питання формування та встановлення залізничних тарифів на перевезення вантажів у напрямку зазначених портів.

В УЗ розповіли також, що проведений аналіз можливості оптимізації рентабельних тарифів у напрямку українських портів Азовського басейну.

Зазначається, що від самих портів надійшли звернення і пропозиції щодо встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів залізничним ж/д транспортом у межах України.

Так, звернення Маріупольського морпорту було винесено на розгляд Тарифної комісії "Укрзалізниці".

Остання й ухвалила рішення "надати на умовах відкладеного тарифу знижку в розмірі 20% до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ними послуги на перевезення зернових вантажів, що відправляються зі станцій залізниць України на експорт через ДП "Маріупольський морський торговий порт".

Водночас в УЗ акцентують на тому, що потрібно виконувати гарантовані місячні обсяги в розмірі 30 тис. тонн.

"Дію пільгового тарифу встановлено на період із 1 вересня по 31 грудня 2019 року", - повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Бердянський морський порт також звернувся за надання знижки до тарифів на перевезення залізничним транспортом металопродукції - обсягом 40 тис. тонн щомісяця в розмірі не менше ніж 20%.

Однак для винесення питання на розгляд тарифної комісії "Укрзалізниці" залізничники запропонували порту надати гарантійні листи відправників про обсяги запланованих перевезень вантажів ж/д транспортом через Бердянський порт.

"На сьогоднішній день офіційних відповідей про гарантії обсягів на адресу товариства не надходило", - зазначили в "Укрзалізниці".

Як повідомлялося, після будівництва моста у Керченській протоці вантажообіг українських портів Азовського моря знизився.

Нагадаємо:

У 2017 році морські порти України обробили 132,9 млн т вантажів, що на 0,9% більше показників 2016 року.

За п'ять років українські порти на Азові зменшили перевалку майже вдвічі.

Економічна правда