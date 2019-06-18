"Укрзалізниця" знизить на 20% вартість перевезення зерна і металу в порти Азовського моря
АТ "Укрзалізниця" готова дати знижку 20% на перевезення зерна і металу в порти Маріуполя і Бердянська.
Про це повідомили в "Укрзалізниці" у відповідь на запит НВ Бізнес.
"Клієнти Маріупольського та Бердянського морського торгового порту, розташованих на Азовському морі, можуть отримати від АТ" Укрзалізниця" знижку на перевезення експортних вантажів", - зазначається у повідомленні
Про це вдалося домовитися на нараді 13 березня при Міністерстві інфраструктури, на якому обговорювалися питання формування та встановлення залізничних тарифів на перевезення вантажів у напрямку зазначених портів.
В УЗ розповіли також, що проведений аналіз можливості оптимізації рентабельних тарифів у напрямку українських портів Азовського басейну.
Зазначається, що від самих портів надійшли звернення і пропозиції щодо встановлення пільгових тарифів на перевезення вантажів залізничним ж/д транспортом у межах України.
Так, звернення Маріупольського морпорту було винесено на розгляд Тарифної комісії "Укрзалізниці".
Остання й ухвалила рішення "надати на умовах відкладеного тарифу знижку в розмірі 20% до тарифів Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом в межах України та пов'язані з ними послуги на перевезення зернових вантажів, що відправляються зі станцій залізниць України на експорт через ДП "Маріупольський морський торговий порт".
Водночас в УЗ акцентують на тому, що потрібно виконувати гарантовані місячні обсяги в розмірі 30 тис. тонн.
"Дію пільгового тарифу встановлено на період із 1 вересня по 31 грудня 2019 року", - повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Бердянський морський порт також звернувся за надання знижки до тарифів на перевезення залізничним транспортом металопродукції - обсягом 40 тис. тонн щомісяця в розмірі не менше ніж 20%.
Однак для винесення питання на розгляд тарифної комісії "Укрзалізниці" залізничники запропонували порту надати гарантійні листи відправників про обсяги запланованих перевезень вантажів ж/д транспортом через Бердянський порт.
"На сьогоднішній день офіційних відповідей про гарантії обсягів на адресу товариства не надходило", - зазначили в "Укрзалізниці".
Як повідомлялося, після будівництва моста у Керченській протоці вантажообіг українських портів Азовського моря знизився.
Нагадаємо:
У 2017 році морські порти України обробили 132,9 млн т вантажів, що на 0,9% більше показників 2016 року.
За п'ять років українські порти на Азові зменшили перевалку майже вдвічі.
Економічна правда
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