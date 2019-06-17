Нафта перейшла до падіння

Нафтовий ринок перейшов до зниження в ході торгів у понеділок на побоюваннях уповільнення зростання попиту на паливо через погіршення ситуації в світовій економіці.

Серпневі ф'ючерси на Brent на лондонській біржі ICE Futures до 14:19 подешевшали на 0,71 долара (1,14%) — до 61,30 долара за барель, повідомляє "Інтерфакс-Україна" .

Котирування ф'ючерсів на WTI на липень на Нью-йоркській товарній біржі (NYMEX) до зазначеного часу знижуються на 0,59 долара (на 1,12%) — до 51,92 долара за барель.

Минулого тижня Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) опублікувало щомісячний звіт, в якому йдеться про те, що в 2020 році пропозицію нафти перевищить попит.

Додатковим негативним фактором для ринку нафти в понеділок стала доповідь рейтингового агентства Fitch Ratings, в якому агентство погіршило прогнози зростання глобального ВВП на 2020 рік до 2,7% з раніше очікуваних 2,8%.

Крім того, глава міністерства торгівлі США Уілбур Росс в неділю висловив сумніви в тому, що американському президентові Дональдові Трампу і голові КНР Сі Цзіньпіну в ході зустрічі на саміті G20 в Осаці 28-29 червня вдасться врегулювати торговельний конфлікт між двома країнами.

У сукупності всі ці фактори чинять тиск на країни ОПЕК+, кажучи на користь продовження угоди про обмеження нафтовидобутку.

Міністр енергетики Саудівської Аравії Халід аль-Фаліх заявив у неділю, що його країна сподівається, що ОПЕК та її партнери домовляться про продовження терміну дії угоди в ході зустрічі, яка, ймовірно, відбудеться в перший тиждень липня.

"Ми сподіваємося, що зможемо досягти угоди про продовження угоди, коли зустрінемося в Відні", — заявив аль-Фаліх журналістам в Японії, де брав участь у зустрічі міністрів енергетики держав G20.