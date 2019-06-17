Перша угода. G20 домовилися про боротьбу з пластиком в океанах

Міністри охорони навколишнього середовища країн "великої двадцятки" досягли угоди щодо скорочення пластикових відходів в світовому океані.

Про це повідомляє Deutsche Welle .

Як повідомляє видання, таке рішення було ухвалене напередодні на саміті "великої двадцятки" в Японії. Це перша міжнародна угода по скороченню пластикових відходів в світовому океані.

У договорі сформульовані загальні для всіх правила по боротьбі з пластиковим забрудненням, заявив міністр охорони навколишнього середовища Японії Йосіакі Харада після закінчення дводенної зустрічі.

В угоді прописані конкретні заходи проти забруднення пластиковими відходами, передбачена підтримка інновацій в цій галузі і поліпшення наукових методів аналізу і спостереження.

У той же час деякі формулювання угоди залишаються вельми розпливчастими, а його виконання буде здійснюватися на добровільних засадах.

Крім того, раз на рік передбачається випускати звіт про те, як просувається робота по боротьбі з пластиковими відходами.

Угода, досягнута на саміті G20 - лише перший крок до вирішення проблеми. Недостатньо розраховувати тільки на добровільні дії, вважаютьв японському відділенні Greenpeace.

Необхідно прийняти обов'язкові для всіх правила по боротьбі з пластиковими відходами з чітко прописаними цілями та планом дій.

Щорічно світовий океан приймає близько восьми мільйонів тонн пластикового сміття. Найбільшу небезпеку становить мікропластік - частинки розміром менше п'яти міліметрів, які потрапляють в організми морських мешканців і птахів. Вони можуть потрапляти і в людську їжу.