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Перша угода. G20 домовилися про боротьбу з пластиком в океанах

Понеділок, 17 червня 2019, 09:55
 

Міністри охорони навколишнього середовища країн "великої двадцятки" досягли угоди щодо скорочення пластикових відходів в світовому океані.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Як повідомляє видання, таке рішення було ухвалене напередодні на саміті "великої двадцятки" в Японії. Це перша міжнародна угода по скороченню пластикових відходів в світовому океані.

У договорі сформульовані загальні для всіх правила по боротьбі з пластиковим забрудненням, заявив міністр охорони навколишнього середовища Японії Йосіакі Харада після закінчення дводенної зустрічі.

В угоді прописані конкретні заходи проти забруднення пластиковими відходами, передбачена підтримка інновацій в цій галузі і поліпшення наукових методів аналізу і спостереження.

У той же час деякі формулювання угоди залишаються вельми розпливчастими, а його виконання буде здійснюватися на добровільних засадах.

Крім того, раз на рік передбачається випускати звіт про те, як просувається робота по боротьбі з пластиковими відходами.

Угода, досягнута на саміті G20 - лише перший крок до вирішення проблеми. Недостатньо розраховувати тільки на добровільні дії, вважаютьв японському відділенні Greenpeace.

Необхідно прийняти обов'язкові для всіх правила по боротьбі з пластиковими відходами з чітко прописаними цілями та планом дій.

Щорічно світовий океан приймає близько восьми мільйонів тонн пластикового сміття. Найбільшу небезпеку становить мікропластік - частинки розміром менше п'яти міліметрів, які потрапляють в організми морських мешканців і птахів. Вони можуть потрапляти і в людську їжу.

Раніше більше 180 країн в Женеві уклали глобальний пакт по боротьбі з пластиковим сміттям.

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G20 Японія екологія

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