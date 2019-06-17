Кіпр і Греція вимагають санкцій ЄС проти Туреччини
Греція та Кіпр вирішили попросити Раду ЄС у четвер запровадити санкції проти Туреччини, якщо вона продовжить буріння в кіпрській виключній економічній зоні.
Про це, як повідомляє "Європейська правда", пише Euractiv.
Після позачергового засідання Ради національної безпеки, в якому брав участь кіпрський президент Нікос Анастасіадіс, грецький прем'єр-міністр Алексіс Ципрас заявив, що той, хто порушує суверенні права Греції та Кіпру, а також міжнародне право в регіоні, "повинен знати, що будуть санкції".
ЄС, зокрема Франція, і США твердо застерегли Анкару від такої діяльності в регіоні.
На шельфі і у виключній економічній зоні Кіпру нещодавно знайшли нові потужні родовища газу. Туреччина вважає, що має право на природні багатства в регіоні. Анкара направила в район бурове судно "Фатіх".
Кіпр і Греція зажадали від Туреччини припинити буріння в цій зоні, але Анкара продовжує бурові роботибіля Кіпру під захистом армії.
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