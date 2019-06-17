Кіпр і Греція вимагають санкцій ЄС проти Туреччини

Греція та Кіпр вирішили попросити Раду ЄС у четвер запровадити санкції проти Туреччини, якщо вона продовжить буріння в кіпрській виключній економічній зоні.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" , пише Euractiv.

Після позачергового засідання Ради національної безпеки, в якому брав участь кіпрський президент Нікос Анастасіадіс, грецький прем'єр-міністр Алексіс Ципрас заявив, що той, хто порушує суверенні права Греції та Кіпру, а також міжнародне право в регіоні, "повинен знати, що будуть санкції".

ЄС, зокрема Франція, і США твердо застерегли Анкару від такої діяльності в регіоні.

На шельфі і у виключній економічній зоні Кіпру нещодавно знайшли нові потужні родовища газу. Туреччина вважає, що має право на природні багатства в регіоні. Анкара направила в район бурове судно "Фатіх".

Кіпр і Греція зажадали від Туреччини припинити буріння в цій зоні, але Анкара продовжує бурові роботибіля Кіпру під захистом армії.