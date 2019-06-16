У Гаазі завершилися слухання за позовом України до Росії

У Постійній палаті Третейського суду в Гаазі 14 червня завершилися слухання за позовом України про порушення Росією права прибережної держави в рамках Конвенції ООН з морського права.

Про це повідомив представник суду Хуан Ігнасіо Массун, передає "Дзеркало тижня".

"З цього моменту Арбітражний трибунал починає обговорення справи. Терміни прийняття арбітражного рішення не встановлені", - сказав Массун.

У свою чергу, заступниця міністра закордонних справ України Олена Зеркаль уточнила, що рішення про розгляд наданих Україною доказів по суті суд прийме через кілька місяців.

Массун пояснив, що за підсумками розгляду спору буде прийняте рішення, яке може передбачати відшкодування збитків згідно з додатком 7 Конвенції ООН з морського права.

Стаття 10 додатка 7 Конвенції встановлює, що "рішення арбітражу обмежується предметом спору і в ньому викладаються мотиви, на яких воно засновано".

Стаття 11 передбачає, що "рішення остаточне і оскарженню не підлягає, якщо сторони в суперечці заздалегідь не домовилися про процедуру оскарження".

Арбітражний розгляд було розпочато у вересні 2016 року після подачі Україною заяви про порушення Росією Конвенції ООН з морського права - порушення прав прибережної держави в Керченській протоці, Чорному і Азовському морях.

Нагадаємо, 25 травня Міжнародний трибунал ООН з морського права зобов'язав РФ звільнити два катери, рейдовий буксир ВМС України і 24 українських моряків, захоплених в районі Керченської протоки 28 листопада 2018 року. Рішення підтримали 19 суддів, російський суддя голосував "проти".

Тепер Росія протягом місяця має закрити незаконно розпочаті кримінальні справи і відпустити українських моряків, забезпечивши умови для повернення військовополонених і кораблів в Україну. Виконання рішення є обов'язковим.