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Окупований Крим "залили" сурогатним бензином і дизелем

Неділя, 16 червня 2019, 12:06
 

В окупованому Криму дизельне паливо, яке не відповідає вимогам, виявлено в 47% перевірок, а фальсифікований бензин - в 20%.

Про це пишуть "Крим.Реаліі" з посиланням на дані Росстандарта.

Як зазначається, такі підсумки показав перший етап перевірок автозаправних станцій півострова.

"Випробування відібраних на 19 АЗС в травні та на початку червня 2019 року 58 проб дизельного палива і бензину показали наступні результати: дизельне паливо, яке не відповідає вимогам, виявлено в 47% проведених перевірок, фальсифікований бензин - в 20%", - повідомляє відомство.

"Відзначаються також порушення в частині документарного супроводу і маркування палива. Відносно порушників застосовуються заходи адміністративного впливу, включаючи "оборотні" штрафи ", - йдеться в повідомленні.

При цьому в Росстандарті розповіли, що в порівнянні з минулим роком, в цьому фіксується поліпшення ситуації з якістю палива в окупованому Криму. Так, в 2018-му оборот сурогату становив до 70% по дизелю і до 45% по бензину.

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Економічна правда
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