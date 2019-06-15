Русанівську набережну вирішили причепурити

Уздовж Русанівської протоки в Дніпровському районі Києва побудують берегоукріплюючі споруди і зону відпочинку.

Про це повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації, передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідні роботи планується здійснити до 31 грудня 2020 року.

Замовником робіт визначили КП "Плесо", якому доручили отримати вихідні дані для проектування, окреслити генеральну проектну та генеральну підрядну будівельну організації для виконання робіт. Також комунальне підприємство має забезпечити розробку проектної документації, провести та затвердити її експертизу, оцінити вплив на навколишнє середовище.

При укладанні договору підряду на роботи КП "Плесо" має обов'язково передбачити умови щодо надання підрядною будівельною організацією гарантії якості виконання робіт та встановити гарантійний термін експлуатації об'єкта не менше 10 років.

Фінансування робіт у 2019 році буде здійснюватися в межах асигнувань, передбачених Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки.