"Укртелеком" виявив, що lifecell блокує дзвінки колишніх абонентів

ДП "Український державний центр радіочастот" (УДЦР) виявив, що комутаційне обладнання оператора мобільного зв'язку lifecell блокує дзвінки з фіксованих номерів "Укртелекому" на номери колишніх абонентів lifecell, які залиши оператора в рамках послуги з перенесення номера (MNP).

Про це повідомляє прес-служба "Укртелекому", передає "Інтерфакс-Україна".

"За результатами вимірів, проведених УДЦР, було отримано дані, що свідчать про системне, штучне блокування з боку комутаційного обладнання ТОВ "Лайфселл" викликів на номери абонентів, що перейшли до мереж інших операторів мобільного зв'язку", - йдеться у повідомленні.

Оператор фіксованого зв'язку називає нинішню ситуацію недопустимою, такою, що порушує чинні рішення НКРЗІ про заборону блокування трафіку, та створює умови для недобросовісної конкуренції серед усіх операторів.

Згідно з повідомленням, з огляду на блокування дзвінків компанією lifecell "Укртелеком" відправив відповідного листа Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ).

При цьому, як зазначає "Укртелеком", він не має проблем у передаванні трафіку абонентів, що скористалися послугою MNP, з операторами "Vodafone Україна" та "Київстар".

Як повідомлялося, НКРЗІ до середини липня має намір перевірити операторів мобільного зв'язку "Vodafone Україна", lifecell і "ТриМоб" на готовність до впровадження послуги з перенесення абонентського номера (MNP).

Із 1 травня 2019 року клієнт будь-якого українського мобільного оператора зможе звернутися до центру обслуговування іншого мобільного оператора та подати заяву про бажання перейти до нього на обслуговування, зберігши свій номер. Перенесення номера відбуватиметься у будні протягом робочого часу. Єдина умова - абонент має бути зареєстрований у свого первинного оператора. Зареєструватися можна буде або онлайн, або в магазині свого оператора, надавши документи, що підтверджують особу. Контрактним абонентам проходити таку реєстрацію не потрібно.

"Укртелеком" - найбільший оператор фіксованого зв'язку в Україні. Є єдиним засновником і учасником ТОВ "ТриМоб" - мобільного оператора стандарту 3G/UMTS.

Відповідь lifecell

"Заява ПАТ "Укртелеком" не відповідає дійсності, оскільки не існує жодних обмежень для здійснення викликів на номери колишніх абонентів "лайфселл", що перейшли до мереж мобільного зв’язку інших операторів, користуючись послугою повного перенесення номеру", - заявили у компанії.

"Хочемо зазначити, що станом на сьогодні наша компанія не отримувала жодних скарг абонентів, а також звернень ДП УДЦР щодо блокування викликів, про які йдеться у заяві ПАТ "Укртелеком"", - повідомила lifecell.

"Ми сподіваємось, що ПАТ "Укртелеком" буде готове до конструктивного діалогу та підписання відповідного договору, оскільки наша компанія завжди підтримувала впровадження послуги повного перенесення номеру (MNP) і ретельно виконує свої зобов’язання по забезпеченню надання якісних послуг всім українським абонентам", - йдеться у повідомленні прес-служби.