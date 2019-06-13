У Секретаріаті Енергоспівтовариства відреагували на зміни на українському ринку електроенергії

Постанова Кабінету міністрів про покладання публічних спецзобов’язань з постачання електроенергії для потреб населення не відповідає вимогам закону "Про ринок е/е" та Директиві ЄС, тому має бути змінена.

Про це йдеться в листі директора Секретаріату Енергетичного співтовариства Януша Копача на ім'я прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, передає "Інтерфакс-Україна".

Зазначається, що сам принцип захисту побутових споживачів не суперечить європейському законодавству, але прийнятий Кабміном механізм і процедура його затвердження викликає занепокоєння європейських партнерів.

Так, всупереч вимозі українського закону прийнята версія постанови про PSO на ринку е/е не враховує думку Секретаріату ЕС, а сам процес його затвердження був "дуже заплутаним і непрозорим", і тому піддався критиці учасників ринку, зазначає Копач.

Крім цього, документ також суперечить критеріям PSO, встановленим Директивою по е/е 2009/72/ЄС, зазначають в Секретаріаті.

"Нав'язування прямих двосторонніх контрактів між виробниками та постачальниками універсальних послуг, операторами системи розподілу і оператором системи передачі з обсягами, які регулюються НКРЕКП, нехай і укладених на біржі, виходить за рамки того, що необхідно для забезпечення послуг за доступними цінами для населення", - підкреслюється в листі.

Секретаріат ЕС зі свого боку запропонував свою версію документа про PSO і попросив уряд внести зміни в прийняту постанову, привівши її у відповідність із зобов'язаннями України за Договором про Енергетичне співтовариство.

Зокрема, Секретаріат вважає, що ПУП потрібно зобов'язати купувати е/е на ринкових умовах.

Різниця ж між ринковою ціною і ціною поставки е/е населенню повинна компенсуватися за рахунок вилучення надприбутків у енергогенеруючих компаній.

У запропонованому уряду проекті постанови Секретаріат також представив механізм укладення між ПУП і "Енергоатомом" фінансових контрактів на різницю для цілей виконання PSO.

Крім того, накладення PSO лише двом державним енергокомпаніям ("Енергоатому" і "Укргідроенерго") може призвести до дискримінації на ринку, оскільки якщо головною метою є перерозподіл непередбаченого прибутку, то її повинні вилучати у всіх, в тому числі і у приватних енергогенеруючих компаній - для цього в першу чергу потрібно об'єктивно оцінити, хто і скільки надприбутків отримає в новому ринку, підкреслює Копач.

У Секретаріаті також вважають, що урядова постанова має передбачати усунення перехресного субсидування на ринку і підвищення цін для домогосподарств.

Європейці пропонують закріпити в постанові графік підвищення цін для побутових споживачів з 1 січня 2020 року (на 25% щорічно протягом 2 років), щоб на 1 липня 2021 року довести їх рівень до тарифів для непобутових споживачів.

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Нагадуємо:

Кабінет міністрів постановою №483 від 5 червня поклав PSO з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ "Укргідроенерго" та оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Таким чином, передбачається, що якщо тариф на е/е для населення не буде підвищений до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між цим тарифом і ринковою ціною е/е буде покриватися за рахунок додаткової виручки, яку отримають енергогенеруючі компанії в результаті підвищення роздрібних цін для непобутових споживачів.

Згідно з постановою від 5 червня, "Енергоатом" зобов'язаний продавати на електронних аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів для цілей виконання PSO не більше 60% своєї е/е, "Укргідроенерго" - не більше 20%.

Ця е/е буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленої Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг.

На засіданні 12 червня Кабінет міністрів вніс зміни до постанови від 5 червня, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів з не більше 60% до трохи більше 90% всього виробленого обсягу.

Станом на 1 липня 2019 року в Україні заплановано запуск нового моделі ринку е/е.

Єдиний покупець і продавець е/е - ДП "Енергоринок" - починає процес ліквідації.

Вводяться двосторонні договори між виробниками та постачальниками/споживачами, біржі - ринок "на добу вперед" і внутрішньодобовий ринок, а також балансуючий ринок, на якому буде розраховуватися вартість небалансів (різниці між прогнозним і фактичним споживанням).