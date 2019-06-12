Суд заарештував житловий комплекс на столичній Деміївці

Слідче управління Нацполіціі розслідує факт будівництва ТОВ "Готельно-розважальний комплекс "Столиця", відомий як ЖК WestHouse, за адресою вул. Кустанайська, 13 в Голосіївському районі Києва.

Про це пише "Киеввласть".

У рамках справи суд наклав арешт на земельну ділянку і недобудований об’єкт нерухомості.

Правоохоронці з’ясували, що роботи ведуться в порушення містобудівного законодавства та законодавства про охорону культурної спадщини на земельній ділянці в межах історичного ареалу міста.

При цьому забудовник проігнорував вимоги Міністерства культури про негайне зупинення будівельних робіт, після чого втрутилося слідство. Недобудовані об’єкти, і земля під ними були визнані речовими доказами і вже арештовані.

У матеріалах кримінальної справи уточнюється, що розслідування ведеться "за фактом неналежного виконання посадовими особами Державної архітектурно-будівельної інспекції, КМДА і Міністерства культури своїх службових обов'язків і видачі дозвільних документів на будівництво на земельних ділянках з порушеннями містобудівного законодавства та законодавства про охорону культурної спадщини".

Згідно з даними аналітичної системи Youcontrol, ТОВ "ГРК "Столиця" зі статутним капіталом в 6,8 млн гривень було засновано в 2003 році.

Керує компанією Едуард Богачук. Кінцевими бенефіціарами ТОВ виступають Максим Жуков, Анатолій Конюшок, Ольга Крикун та Світлана Кошкіна.