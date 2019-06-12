В Україні запустили виробництво енергонезалежних будинків

Компанія PassivDom запустила в Україні франшизу з виробництва автономних будинків, в яких можна комфортно жити без підключення до центральних мереж.

Про це йдеться у прес-релізі Greencubator.

Один такий будинок споживає майже у 20 разів менше енергії, ніж звичайний, живиться тільки з сонячної енергії, повторно використовує придатні для цього вже відпрацьовані ресурси.

Житло від PassivDom не потребує підключення до енергомереж, газо- чи водопостачання, але мешканці продовжують користуватися усіма досягненнями комунальної цивілізації.

В будинку є меблі, укомплектована кухня з вбудованою енергозберігаючою побутовою технікою, система вентиляції з рекуператором, потужний тепловий насос, камера й термостат, проектор зі 100-дюймовим екраном, акустична система, інтернет, "розумний" дверний замок зі сканером відбитку пальців та можливістю віддаленого доступу.

Завдяки модульності й простоті монтажу будинок не потребує спеціального фундаменту та може бути встановлений просто на рівну поверхню, що не шкодить навколишньому середовищу.

Окрім енергонезалежності та дружніх до довкілля технологій, PassivDom має характеристику smart home.

В ньому працюють 24 інтелектуальні інженерні системи, серед яких: контроль якості повітря, вмісту кисню та вуглекислого газу, контроль якості води зі зворотнім осмосом та мінералізацією, антибактеріальний та антивірусний захист питної води та повітря, адаптивна система освітлення.

Можливий постійний моніторинг статусу та управління системами будинку через мобільний додаток.

Щоб зібрати 5 будинків на українській лінії виробництва потрібні 15 працівників і один місяць часу.

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Економічна правда