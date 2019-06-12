Кабмін зобов'язав "Енергоатом" продавати на аукціонах мінімум 90% е/е за фіксованою ціною

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови про покладання публічних спецзобов'язань із постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року, збільшивши зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати свою е/е на аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів з мінімум 60% до мінімум 90% всього проізвоімого обсягу.

Таке рішення було прийнято на засіданні уряду в середу, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Передбачається, що е/е буде купуватися у тому числі і Гарантованим покупцем (створюваному на базі ДП "Енергоринок" держпідприємству, який буде викуповувати "зелену" е/е) для цілей компенсації енерговиробників з альтернативних джерел різниці між "зеленими" тарифами і більш низькою ринковою ціною е/е.

Раніше, під час обговорення цього питання на засіданні Кабміну, представник президента в уряді Андрій Герус заявив, що введення зобов'язання для НАЕК "Енергоатом" продавати не менше 90% своєї е/е на аукціонах по адміністративно встановленою ціною зведе нанівець будь-яку можливість конкуренції в новій моделі оптового ринку е/е.

За його словами, в умови відсутності імпорту е/е в Україні і існування всього двох великих енергогенеруючих компаній - "Енергоатому" і ДТЕК - виключення однієї з них з процесу конкурування по суті усуне конкурента для іншого учасника.

"Це, на мою думку, не є будівництвом конкурентного ринку, треба всіх поставити в однакові умови", - підкреслив Герус.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів постановою №483 від 5 червня поклав публічні спецзобов'язання (PSO, Public Service Obligation) з постачання е/е для потреб населення з 1 липня 2019 року по 31 грудня 2020 року на державні енергогенеруючі компанії НАЕК "Енергоатом", АТ " Укргідроенерго "та оператора системи передачі НЕК "Укренерго".

Таким чином, передбачається, що якщо тариф на е/е для населення не буде підвищений до економічно обґрунтованого рівня, то різниця між цим тарифом і ринковою ціною е/е буде покриватися за рахунок додаткової виручки, яку отримають енергогенеруючі компанії в результаті підвищення роздрібних цін для непобутових споживачів.

Згідно з постановою від 5 червня, "Енергоатом" зобов'язаний продавати на електронних аукціонах щодо укладання двосторонніх договорів для цілей виконання PSO не більше 60% своєї е/е, "Укргідроенерго" - не більше 20%. Ця е/е буде реалізовуватися постачальникам універсальної послуги (ПУУ) для подальшого перепродажу населенню за ціною, не вище встановленої Нацкомісією, що здійснює держрегулювання в сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП).

ПУУ будуть купувати на зазначених аукціонах не більше 80% е/е, необхідної для забезпечення побутових споживачів. Решта компенсується за рахунок тарифної виручки "Укренерго".

Обсяги PSO буде визначати НКРЕКП.

Глава НКРЕКП Оксана Кривенко направила 3 ​​червня лист до Кабінету міністрів, в якому заявила, що застосування затвердженого урядом порядку компенсації різниці між ціною е/е для населення і її ринковою ціною в новій моделі енергоринку призведе до зростання цін для непобутових споживачів на 40-50% . На думку комісії, щоб уникнути колапсу ринку, порядок повинен бути змінений.

Комісія також пропонувала зобов'язати "Енергоатом" продавати на аукціонах мінімум 80%, а "Укргідроенерго" - мінімум 50% виробленої е / е за фіксованими цінами.

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