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Суд скасував дозвіл на будівництво скандального ЖК "Патріотика на озерах"

Середа, 12 червня 2019, 19:10
 

Суд задовольнив позов громадської організації "Екопарк Осокорки" і скасував дозвіл на будівництво ЖК "Патріотика на озерах" в Києві.

Про це йдеться у повідомленні ініціативної групи "Екопарк Осокорки" на сторінці у Facebook.

"Шостий апеляційний суд прийняв рішення задовольнити позов ГО "Екопарк Осокорки" в повному обсязі і скасував дозвіл на будівництво другої черги "Патріотики на озерах", - написала активістка Ольга Паржицька на своїй сторінці у Facebook.

Нагадуємо:

Конфлікт між місцевими мешканцями і забудовником — банком "Аркада" — триває з 2018 року.

Київрада виділила ділянку біля озера Небреж під оренду ще в 2005 році ТОВ "Контактбудсервіс".

На цій ділянці банк "Аркада" хоче звести 43 будинки на 24–27 поверхів.

Активісти виступають проти будівництва і за облаштування на озерах ландшафтного парку "Екопарк Осокорки".

У січні 2019 року Київрада розірвала договір оренди земельних ділянок "Патріотики на озерах".

У квітні депутати прийняли проект рішення про створення ландшафтного парку "Осокорківські луки".

В лютому 2019 року стало відомо, що СБУ проводить розслідування за фактом початку будівництва на Осокорках ЖК "Патріотика на озерах".

Економічна правда

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нерухомість будівництво Київ

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