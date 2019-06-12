Компаніям Фірташа загрожує штраф від АМКУ

Антимонопольний комітет України визнав міжнародну групу компаній Group DF Дмитра Фірташа монополістом на ринку реалізації азотних добрив.

Про це голова АМКУ Юрій Терентьєв написав у Facebook.

АМКУ 24 травня направив трьом виробникам мінеральних азотних добрив та НФ Трейдінг Україна попередні висновки за результатами проведеного розслідування.

Згідно з ними, група має ознаки монопольного становища на загальнодержавному ринку первинної реалізації азотних мінеральних добрив. Зафіксовані факти, які можуть свідчити про зловживання монопольним становищем.

Терентьєв зазначив, що вартість газу становить близько 70% в собівартості виробництва аміачної селітри. Саме цей зв’язок між сировиною (газом) і кінцевим продуктом (міндобривами) і став об’єктом зловживань з боку зазначених компаній.

"Підприємства групи ДФ купували газ для виробництва добрив у пов’язаних компаній, а потім перепродавали його всередині групи, постійно піднімаючи ціну. Коли ж газ доходив власне до кінцевого заводу-виробника добрив, його ціна була суттєво завищеною, що приводило до завищення вартості азотних добрив", - повідомив голова АМКУ.

За даними АМКУ, протягом 2017 року мали місце зупинки виробництва, через свідоме не проведення розрахунків за поставки газу. Юридично такі дії можно кваліфікувати як зловживання монопольним становищем через штучне обмеження виробництва добрив.

Всі 4 компанії-відповідача отримали матеріали із результатами розслідування і наразі надіслали клопотання про ознайомлення із матеріалами справи.

"Імовірні наслідки справи не тільки накладення штрафу, але й здійснення примусового поділу хімічних активів групи", - резюмував Терентьєв.

Нагадаємо, одна з державних уповноважених АМКУ Агія Загребельська в інтерв'ю ЕП розповіла, чому ця справа гальмується, та про ще одну справу щодо групи Фірташа.

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