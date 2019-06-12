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СБУ викрила схему виведення в офшори більше 17 млн доларів

Середа, 12 червня 2019, 09:27
 

Служба безпеки України викрила схему, у якій представники акціонерного товариства вивели в офшори більше 17 млн доларів (понад 436 млн гривень) кредитних коштів комерційного банку.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Для проведення оборудки підприємці уклали удаваний міжнародний контракт з однією з офшорних структур та перерахували кошти компанії-нерезиденту в рахунок поставки обладнання. 

З метою уникнення валютного контролю та податкових перевірок власники акціонерного товариства для виведення коштів закордон використали підконтрольний комерційний банк, який наразі перебуває в процедурі ліквідації", - йдеться у повідомленні.

У відомстві не уточнюють, про який банк йде мова.

За висновками фахівців СБУ, оборудка призвела до нанесення збитків державі в розмірі понад 436 мільйонів гривень. 

Слідчі СБУ оголосили підозру керівнику акціонерного товариства, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Також у відомстві ініціювали передачу активів підприємства в рахунок суми нанесених збитків в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних злочинів.

Українська правда

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СБУ офшори

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