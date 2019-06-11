Таксі-сервіс Bolt страхуватиме життя пасажирів на мільйон

Починаючи з липня кожна поїздка користувачів платформи для замовлення поїздок Bolt буде застрахована на суму до 1 мільйона гривень, при цьому страхові платежі повністю покриватиме компанія - ні з водія, ні з пасажира додаткова плата за страховку стягуватися не буде.

Про це йдеться у спільному прес-релізі страхової компанії "УНІКА" і сервісу Bolt, які разом створили цю програму страхування.

"Умови страхування поширюються абсолютно на всі поїздки з Bolt в Україні. За умовами програми при настанні страхового випадку постраждалим буде проводитися відповідна виплата в межах страхової суми, а також надається безкоштовна психологічна консультація", - зазначається у повідомленні.

Компанія Bolt (раніше відома як Taxify) ― провідна європейська платформа для замовлення поїздок.

Компанію заснував Маркус Вілліг у 2013 році. Вона стала найбільш швидкозростаючою платформою для організації поїздок у Європі й Африці. Її інвестори ― Daimler, Didi Chuxing, Korelya Capital і співзасновник TransferWise Таавет Хінрікус.

Bolt має 25 мільйонів клієнтів у більш ніж 30 країнах світу.

UNIQA Group вийшла на ринок України в 2006 році. Сьогодні компанії "УНІКА" і "УНІКА Життя", центральні офіси яких знаходяться в Києві, пропонують більшість видів ризикового страхування та страхування життя через загальнонаціональну мережу.

Нагадаємо:

У травні Uber і Bolt перестали приймати водіїв на "євробляхах".

У червні Bolt запустила в Україні портал для організації корпоративних поїздок.

Економічна правда