Кабмін вирішив тимчасово передати "Магістральні газопроводи" Нафтогазу

Кабінет міністрів уточнив умови відділення газотранспортної системи від НАК "Нафтогаз України" за моделлю ownership unbundling.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Також уряд визначив, що після включення структури з управління оператором ГТС в "Нафтогаз" вона в обов'язковому порядку повинна бути виведена не пізніше 1 січня 2020 року.

Таким чином, новий контракт на транзит газу з "Газпромом", як очікується, укладе вже нова структура, що управляє українською ГТС.

Постанова уряду 2016 року передбачає створення ПАТ "Магістральні газопроводи України", 100% акцій якого перебуває в держвласності, а право корпоративного управління має Міненерговугілля.

Передбачалося також, що "МГУ" до кінця 2019 року входитиме до складу "Нафтогазу" і займатиметься організаційними питаннями підготовки до подальшого виділення ГТС, а після - отримає право управління активами ГТС.

Постанова уряду від 5 червня 2019 року пропонує Міненерговугілля, Мінекономрозвитку, НКРЕКП і АМКУ розробити до 20 червня проект акта про тимчасову передачу "Нафтогазу" повноважень з корпоративного управління "МГУ".

Цей акт повинен передбачати безумовне повернення повноважень з корпоративного управління від "Нафтогазу" до Міненерговугілля не пізніше 1 січня 2020 року.

Кабінет міністрів зобов'язав "Нафтогаз" і "МГУ" до 1 серпня 2019 року внести проект акта щодо визначення "МГУ" або керуючим активами АТ "Укртрансгаз" (в тому числі трубопровідною інфраструктурою і підземними сховищами), або таким, що володіє цим майном на основі речового права.

Міненерговугілля і Мінекономрозвитку доручено за участю експертів Секретаріату Енергетичного співтовариства подати на розгляд уряду проект акта про незалежність структури, яка буде управляти державними корпоративними правами в МГУ.

Нагадуємо:

Наразі філія АТ "Укртрансгаз" - "Оператор ГТС України" - виконує функції з технічної експлуатації ГТС.

У червні планується відпрацювати формат роботи майбутньої незалежної "ОГТСУ".

З 1 липня розпочнеться процес формування окремої юрособи - зареєстрованого в січні 2019 року ТОВ "ОГТСУ", що на 100% належить "Укртрансгазу". Передбачається, що він завершиться до кінця 2019 року.

В ході цього процесу в товариство будуть переведені всі співробітники, які забезпечують транспортування природного газу, а також укладено договір про технічне обслуговування між "Укртрансгазом" і "ОГТСУ".

"Нафтогаз" планував передати "МГУ" сформоване "ОГТСУ", яке отримало всі необхідні для здійснення діяльності дозволи.

Таким чином, процес анбандлінгу буде завершено.

Підземні сховища газу "Нафтогаз" планував виділити в окрему структуру, що не підкоряється "МГУ".