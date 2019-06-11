Рожкова: З Коломойським ми голосно не сварилися

Катерина Рожкова

Національний банк продовжує співпрацювати з чинним урядом і готовий працювати з урядом, який прийде йому на зміну.

Про це в інтервʼю "Голосу Америки" розповіла перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

"Незалежність центральних банків і полягає в тому, що вони співпрацюють з усіма гілками влади, бо завдання номер один – забезпечення фінансової стабільності. Ми продовжуємо співпрацювати з тим урядом, який є, і готові працювати з тим урядом, який буде. І, звичайно, з адміністрацією президента – бо питання макрофінансової стабільності – це не тільки питання НБУ", - заявила Рожкова.

"Загрозу ми поки що бачимо з боку судових позовів, тому що їх дуже багато. І особливо ці рішення, вони підривають незалежність Національного банку", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться вона, що президент Володимир Зеленський намагатиметься впливати на рішення судів стосовно повернення "Приватбанку" Коломойському, Рожкова нагадала: Зеленський заявив публічно, що буде захищати інтереси держави.

"Є якісь події, які відбулись. Є стовідсоткові факти, які відбудуться – і ми про це згадували в розмові: про суди, що для МВФ це буде червона лінія. А решта… Я сподіваюсь, що все буде добре", - заявила перша заступниця голови НБУ.

Коментуючи відносини з Коломойським, вона зазначила, що не спілкувалася з ним з 2016 року.

"Особисто ми не сварилися. Але моя робота полягала в нагляді за банками, тому я мала вимагати від колишніх власників "Приватбанку" докапіталізовувати його, припинити діяльність, яка могла нашкодити кредиторам. В ділових питаннях ми спілкувалися по-різному, жодних інших стосунків у нас не було. Але ми точно голосно не сварилися", - наголосила Рожкова.

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Нагадуємо:

У грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів "Приватбанку", найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію "Приватбанку".

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень.

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації Приватбанку.

Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного "Приватбанку" з ринку за участю держави.

19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі Приватбанку.

Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації.

20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, отриманими до входження держави в капітал.